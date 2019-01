Médico suspenso: "Falam mal de mim por trás, ficam na posição perfeita"

Foram várias as denúncias anónimas a pôr em causa a atuação do médico António Peças. Cirurgião tem um contrato de trabalho de 40 horas semanais com o Hospital do Espírito Santo, em Évora, que ainda não se tinha manifestado sobre o caso.

Na noite desta quinta-feira respondeu ao DN que "abriu um inquérito interno sobre todas as questões apontadas na referida denúncia". O inquérito está concluído e foi solicitado à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) "que avocasse o processo, tendo em conta que a denúncia abrangia duas instituições" e não apenas a unidade hospitalar. A outra instituição é o Instituto Nacional Emergência Médica (INEM), que dispensou os serviços do médico, com data a partir de 1 de fevereiro..

António Peças prestava serviço para o Instituto Nacional Emergência Médica (INEM) e é, também, um dos clínicos que acompanha os espetáculos tauromáquicos. Conhecem-se três situações em 2017 que o Centro de Orientação Doentes Urgentes (CODU) lhe ligou para acompanhar doentes graves que deveriam ser transportados de helicóptero para Lisboa e que não o fez.

Em dois casos contestou a necessidade dos doentes serem retirados por via área, numa conferência telefónica prolongada com António Peças e que incluiu os médicos do CODU e das unidades hospitalares envolvidas. No primeiro serviço, a 13 de abril, tratava-se de um homem de 82 anos com um AVC que acabaria por ficar em Évora e que sobreviveu. O segundo, a 16 de maio, era o de uma mulher com 37 anos, em Faro, com aneurisma, uma situação muito grave e que viria a falecer.

No terceiro, a 27 de outubro, disse que estava indispostos quando há fotos do médico numa tourada em Évora, onde prestava serviços. Refira-se que António Peças foi forcado e começou por estudar Engenharia Zootécnica antes de formar em medicina e se especializar em cirurgia.

As situações foram denunciadas ao INEM, que abriu um processo judicial e decidiu: "De acordo com as recomendações do Instrutor, remetido às seguintes entidades: IGAS, Ordem dos Médicos e Hospital de Évora, cessou "a prestação de serviços do Médico António Peças no INEM a partir do dia 1 de fevereiro de 2019".

Chegaram na mesma altura ao Hospital Espírito Santo e à Ordem dos Médicos. O órgão profissional abriu um processo disciplinar e já fez toda a instrução, explicou Alexandre Valentim Loureiro, presidente do Conselho Regional do Sul. "Está na fase de instrução. há dados que estão a surgir e há inquéritos das entidades envolvidas que são remetidos à Ordem. Temos de avaliar todas estas informações para decidir", explicou.

António Peças tem referido que está a ser vítima de perseguição e, na sua página do Facebook, escreveu no dia 7 "aos falsos que falam mal" dele. "Falam mal de mim por trás, ficam na posição perfeita para me beijar o cú ".