Mário Nogueira: "Serei candidato a secretário-geral. Podem agradecer ao PS"

Mário Nogueira ainda não tinha decidido se ia manter-se à frente da Fenprof, mas, como explicou na manifestação dos professores que hoje decorre, em Lisboa, a luta dos professores levou-o a rever a sua posição.

"Serei candidato a secretário-geral. Podem agradecer ao PS", disse esta sexta-feira, depois de ter sido conhecido o chumbo do diploma dos professores.

O congresso que decidirá o nome do próximo secretário-geral da Fenprof será em junho.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Nega sair do PCP

Na quarta-feira, o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), disse não ter "qualquer intenção" de se desfiliar do PCP. A garantia foi dada ao DN por fonte da organização sindical reagindo a uma notícia que dava como certa a sua saída do partido comunista português.

Na notícia em causa, quando questionado sobre a possibilidade de se afastar do partido devido à recusa do PCP em viabilizar as propostas de CDS e PSD para reconhecer todo o tempo de serviço dos professores, Nogueira disse "não ter tido tempo para pensar nisso". No entanto, ainda de acordo com aquele jornal, não terá descartado essa possibilidade: "Quando se aceita estar numa vida mais pública, consegue-se muitas vezes viver com os insultos e ataques que muitas vezes vêm de onde já se espera. Não é isso que mata", referiu ao jornal. "O que mói é quando vêm de pessoas mais próximas, como o meu camarada Carlos Carvalhas, e isso põe-nos a pensar sobre o futuro".

Carlos Carvalhas, recorde-se, defendeu em declarações no fórum da TSF, que a insistência de Nogueira para que a esquerda aprove as propostas de recuperação do tempo de serviço do CDS e PSD se deve ao "desespero" face aos desenvolvimentos recentes desta questão. "Só percebo isso pelo desespero. A certa altura as pessoas agarram-se a qualquer coisa."