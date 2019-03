Mais de 12 mil pessoas querem as vacas de volta a Peak District

Os visitantes do Parque Nacional de Peak District, no Reino Unido, estavam habituadas ali vacas das Terras Altas da Escócia, animais de pelo longo e ruivo e com um olhar doce, geralmente descritos como "as vacas mais fotografadas do mundo". Mas tal já não acontece.

Alex Birch, de 32 anos, agricultor e o criador de gado responsável por aquelas vacas da Escócia estarem na Inglaterra - foi o seu avô, David Thorpe que, há 40 anos, as trouxe para aquela herdade em Baslow Edge, Derbyshire - foi forçado a livrar os 30 animais que tinha depois de uma pessoa ter feito queixa dele à Autoridade para a Saúde e Segurança (Health and Safe Executive - HSE).

O queixoso anónimo explicou que costumava passear o seu cão por aqueles campos e era importunado pelas vacas, que tentavam atacar o cão. Andre Birch, admitiu que as vacas "tinham um problema" com o cão mas garantiu que nunca ninguém se magoou. "Todas as vacas são perigosas quando têm crias, mas isso é a natureza. Um cão é como se fosse um lobo, é um predador, e elas estavam só a proteger as crias", explicou o criador à BBC.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Birch vendeu algumas das vacas e as restantes terão de ser abatidas "Não havia qualquer incentivo financeiro para ter aquelas vacas", explicou. "Mas elas já faziam parte da quinta e eram pitorescas." E concluiu: "O meu avó está muito, muito triste. Isto não tem a ver com dinheiro, tem a ver com sofrimento."

Ao jornal The Telegraph, Birch salientou que não tiram qualquer rendimento das vacas: "Eram para as pessoas apreciarem, mais do que qualquer outra coisa". Além disso, as vacas também cumpriam uma função no ecossistema, contribuindo para que aquelas fossem terras verdejantes e férteis.

Agora, já há uma petição assinada por mais de 12 600 mil pessoas que classifica como idiota a decisão tomada em janeiro pela HSE. Os signatários da petição exigem o regresso das vacas que, dizem, já se tornaram um dos ícones da região. O fotógrafo conhecido Villager JIm, que vive na região, é um dos principais ativistas desta campanha. Este foi o vídeo que ele fez chamando a atenção para o problema:

Apesar de a HSE ter afirmado aos jornais ingleses que, no seu entender, o assunto está resolvido, nas redes sociais continuam os apelos para o regresso das vacas a Peak District: "Imploro-vos para que tenham em conta o sentimento das pessoas", escreveu Villager Jim numa carta enviada à HSE.