Jovem físico inventa uma calculadora para ter as bebidas frescas na perfeição. Experimente

Álvaro Díez, residente na Polónia, gosta de resolver problemas do quotidiano com a física, e um dos problemas do dia a dia que o deixava frustrado era pegar numa garrafa gelada, só para descobrir que a bebida no seu interior não estava à mesma temperatura e mal se podia beber.

Então, em lugar de colocar a garrafa no congelador e esperar, este cientista de Varsóvia decidiu usar a ciência para resolver o problema. "Abria uma garrafa com uma bebida aparentemente gelada apenas para perceber que ainda estava morna. Pensei que poderia usar a ciência para resolver este problema. Afinal, são apenas algumas leis básicas da física", disse Diez, citado pela revista Forbes.

Com a ajuda do amigo amante da gastronomia, Tibor Pal, construiu uma Calculadora de Bebida Gelada que informa o tempo e a temperatura ideais para resfriar qualquer bebida tendo por base o tipo, volume, embalagem, meio e temperatura inicial. "Tibor sabia tudo sobre as temperaturas perfeitas para vários tipos de bebidas, e foi por aí que começamos", diz Díez.

A calculadora online gratuita usa uma própria versão da lei de arrefecimento de Newton, que inclui os valores técnicos para a combinação mais comum de bebidas. "Apesar das aparências, esta calculadora não usa magia. Em vez disso, faz uso de um recurso muito mais poderoso: a física".

Embora Díez diga que é uma equação simples, envolvendo a temperatura inicial da bebida, o volume e as trocas de aquecimento e arrefecimento, para os não físicos parece mais complexo. Em qualquer caso, a calculadora online permite conectar o tipo de bebida, de temperatura ambiente e o tamanho do recipiente da bebida, e, a partir daí, informa quanto tempo é necessário colocá-la no congelador, até que esteja na temperatura ideal de consumo. É muito simples de usar. As bebidas variam de sumo e água até vodka e vinho.