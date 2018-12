ISCTE lança pós-graduação em Ação Humanitária

O ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa vai lançar em 2019 uma pós-graduação em Ação Humanitária, tendo também planos para alargar a oferta a um mestrado Internacional em 2020. Uma iniciativa cujo ponto de partida será um ciclo internacional de conferências sobre este tema, que arranca amanhã, e que é justificada com as muitas solicitações que a instituição recebe das organizações não-governamentais desta área.

"Como o ISCTE é muito procurado por organizações humanitárias para recrutar profissionais das nossas áreas de formação, decidimos organizar formações especializadas para este setor", explicou a reitora do ISCTE, Maria de Lurdes Rodrigues.

Ainda antes do arranque, em setembro, da pós-graduação em Ação Humanitária, o ISCTE irá promover uma "Summer School", em junho, aberta a alunos nacionais e estrangeiros interessados em aprofundar os seus conhecimentos na área e eventualmente participar em missões humanitárias.

Já o mestrado internacional - que deverá ser integrada no programa Erasmus Mundi, aberto a estudantes fora do espaço comunitário -, a lançar em 2020, será lecionado inteiramente em inglês e contará com especialistas da área nacionais e estrangeiros.

O ciclo de conferências em Ação Humanitária arranca nesta sexta-feira com uma intervenção de Nuno Lemos Pires, professor da Academia Militar e investigador do CEI, centro de investigação que pertence ao ISCTE. O título da conferência é: "A importância das ações humanitárias em missões no Paquistão e no Afeganistão". Seguem-se conferências de Pedro Conceição (14 de janeiro de 2019), José António Pinto Ribeiro (30 de janeiro), Nuno Mota Pinto (21 de Fevereiro), Carlos Lopes (13 de março), José Pedro Dionísio (8 de abril), Paulo pedroso (29 de abril) e Gyongyi Kovacs (maio de 2019).