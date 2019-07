Instituto do Sangue faz apelo para evitar problemas no verão

O Instituto Português do Sangue e Transplantação (IPST) vai promover, durante o mês de agosto, várias unidades móveis de colheita junto das praias e locais de veraneio. A iniciativa surge para fazer frente àquele que é o período mais crítico das reservas de sangue, lembra o IPST.

Com muitos portugueses de férias e longe dos locais onde habitualmente dão sangue existe o risco de as reservas descerem abaixo das necessidades - em média, os hospitais portugueses necessitam de 1000 unidades de sangue e componentes sanguíneos diariamente.

No site do Dador, onde é possível acompanhar as necessidades do IPST, os tipos de sangue O negativo e B negativo são os que estão mais em falta, com reservas que chegam para apenas mais 4 dias.

Com o mote "Este verão dê sangue!", a campanha apela a todos aqueles que sejam saudáveis, tenham mais de 18 anos, um peso superior a 50 kg e hábitos de vida saudáveisque se desloquem aos Centros de Sangue e Transplantação ou às Unidades Móveis espalhadas pelo país.