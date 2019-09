"Gota fria": chuvas de Espanha chegam amanhã a Portugal

"Gota fria" como os espanhóis estão a designar a depressão que está na origem das chuvas torrenciais deverá chegar a Portugal este sábado, de acordo com o Instituto de Meteorologia do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Esta depressão nos níveis médios e altos, à qual os espanhóis atribuem a designação 'gota fria', irá mover-se um pouco para a região de Portugal. Irá começar a afetar Portugal a partir da tarde de amanhã [sábado] e pelo domingo e segunda-feira", afirmou Ângela Lourenço, em declarações à TSF.

De acordo com a meteorologista, a "tendência será para que, em Portugal continental, a situação de trovoada também ocorra, essencialmente a partir da tarde de amanhã [sábado], bem como precipitação".

Os efeitos da "gota fria", acrescenta, serão muito menos severos no nosso país em comparação com que está a acontecer em Espanha. "A depressão irá enchendo gradualmente e isso vai-lhe retirando, de certa forma, intensidade", explica a meteorologista.

Em Espanha, as chuvas torrenciais já fizeram quatro vítimas mortais e, pelo menos, 150 pessoas, tiveram de ser retiradas de casa.

Está previsto para o fim de semana a continuação de tempo quente e seco, "com tendência para uma ligeira melhoria a partir de domingo". "Vamos ter o vento do quadrante leste mais intenso esta sexta-feira e também o vento com tendência a diminuir de intensidade, em particular no domingo", afirmou a meteorologista.

Para sábado, segundo as previsões disponíveis no site do IPMA, as temperaturas máximas em Portugal continental vão rondar os 30 º graus Celsius. Espera-se que Santarém seja a cidade mais quente, com o termómetro a chegar aos 33º graus.

Já no domingo, o tempo quente mantém-se, embora haja uma "pequena descida da temperatura máxima, em especial no litoral", diz o IPMA. Para este dia há "condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros, em especial a partir da tarde e no interior Norte e Centro, onde podem ser acompanhados de trovoada".

A partir de meados da próxima semana, a chuva deverá ser mais intensa.​