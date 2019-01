Futebol online. Dezasseis equipas tentam ganhar Taça da Liga de clubes

A equipa Grow UP que conquistou na temporada passada a Taça da Liga Pro Clubs no dia 29 de março de 2018 quando recebeu a taça na Cidade do Futebol

Para os amantes da vertente de futebol de eSports esta é uma semana de muitas emoções: de hoje até quinta-feira realizam-se a fase final da Taça da Liga Pro Clubs em que 16 clubes tendo conquistar a segunda edição desta prova organizada pelo departamento de eSports da Federação Portuguesa de Futebol.

Uma competição na plataforma Playstation que foi ganha no ano de estreia pela equipa Grow UP após derrotar o Sporting por 1-0 na final, realizada a 28 de fevereiro de 2018, com um golo de ouro da autoria do jogador TomaneBALA.

Esta terça-feira têm lugar os jogos dos oitavos-de-final, com os vencedores a serem apurados para os quartos-de-final e depois os quatro vencedores disputam as meias-finais e a final no dia 10 (quinta-feira).

Os desafios de 11x11 são disputados a partir das 21.30 e o encontro entre a equipa do Sporting e o EGN será transmitido no canal de twitch da RTP. Os jogos desta noite são os seguintes: FTW Legacy-GD Estoril Praia; Sporting CP-EGN; CD Nacional-Blues; Grow Up- FC Paços de Ferreira; Galatics Club-Lionhearts; Vitória SC (Guimarães)-União de Leiria; Panthers AC Marinhense-Desportivo de Barca FC e Rio Ave FC-CD Feirense SAD.

O emparelhamento das equipas já conhecido garante que os finalistas do ano passado não vão encontrar-se jogo de atribuição do troféu. No máximo, Sporting e Grow UP podem defrontar-se numa das meias-finais.

For the Win Legacy, Sporting, CD Nacional e Grow UP venceram cada um dos grupos com seis vitórias cada, ou seja terminaram a primeira fase invictos.

Além do canal dedicado aos eSports da RTP também será possível seguir as incidências entre estas equipas de PlayStations no facebook da Federação Portuguesa de Futebol.

Nesta variante de eSports cuja referência é o FIFA 10 os jogos são disputados por equipas de 11 jogadores - tal como no futebol, mas tendo como diferença substancial que cada jogador está na sua casa a seguir as ordens do treinador - e cada desafio tem a duração de 16/17 minutos, que representam 90 virtuais.

A edição da temporada 2018/19 da Taça da Liga Pro Clubs contou com 80 clubes divididos em quatro grupos numa primeira. Os quatro primeiros classificados de cada um dos grupos apuraram-se para a fase que começa na noite desta terça-feira.