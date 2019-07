Felipa Garnel é a nova diretora de programas da TVI. Substitui Bruno Santos

Felipa Garnel é a nova diretora de programas da TVI. Vai substituir Bruno Santos, que desempenhava esta função há sete anos. A nova equipa de direção, divulgada esta quinta-feira, em comunicado, conta ainda com Luís Cunha Velho (até então administrador) como gestor de antena.

Esta é a mais recente mudança feita pela televisão de Queluz, que pela primeira vez em 13 anos foi ultrapassada pela SIC nas audiências no primeiro semestre do ano. Na semana passada, o conselho de administração da Media Capital aprovou também o nome de Luís Cabral como o próximo presidente executivo da empresa, sucedendo a Rosa Cullell. "Uma mudança que foi preparada ao longo do último ano e que assegura uma transformação que tem vindo a ser desenhada tanto nos conteúdos de televisão como dos conteúdos digitais, e que será agora concretizada", referia a TVI em comunicado no dia 12 de julho.

Felipa Garnel trabalhou na RTP e na RTP2 como locutora e apresentadora. Passou também pela SIC, pela TVI e foi diretora das revistas Caras e Lux. "Gosto de desafios e aceitei desde a primeira hora a proposta de fazer parte de uma equipa coesa, empenhada em reconquistar a preferência dos portugueses. Acredito no valor de cada pessoa que trabalha na TVI e estou certa de que, unidos, conseguiremos inovar e surpreender", diz Felipa Garnel na nota enviada às redações.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Em relação à Felipa Garnel, acompanhei de perto o trabalho que desenvolveu ao longo dos anos em que esteve na Media Capital e acredito na sua combatividade, modernidade e capacidade de liderança, necessários num ciclo que agora se inicia", indicou o atual CEO, Luís Cabral.