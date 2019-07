Facebook diz que falhas nas suas plataformas já foram resolvidas

Facebook refuta desmantelamento: "Com o sucesso, vem a responsabilidade!"

O Facebook garantiu esta quinta-feira que já foram resolvidas as falhas nas suas plataformas ao longo desta quarta-feira, que dificultaram o envio de fotografias, vídeos e outros arquivos através de Facebook, WhatsApp e Instagram. Também o Twitter esteve a contas com alguns problemas no envio de mensagens e na receção de notificações.

"Hoje [quarta-feira], algumas pessoas e empresas tiveram problemas ao carregar ou enviar imagens, vídeos e outros arquivos nas nossas aplicações. A questão já foi resolvida e devemos voltar a 100 por cento para toda a gente. Pedimos desculpa por algum inconveniente", podia ler-se na conta do Facebook... no Twitter. "Estamos de volta. O problema foi resolvido e estamos de volta a 100 por cento para todos. Pedimos desculpa por algum inconveniente", informou o Instagram.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Antes, o Facebook tinha pedido desculpa e justificou as falhas por um erro desencadeado durante "uma operação de manutenção de rotina".

Esta não é a primeira vez que as redes sociais sofrem problemas. Em março, o Facebook e o Instagram tiveram a maior interrupção de todos os tempos e em abril o WhatsApp também foi afetado.

O Facebook tem mais de 2,3 mil milhões de utilizadores ativos por mês e o Instagram pouco menos de metade.