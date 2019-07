Estudo diz que copos menstruais são tão fiáveis como os tampões

Os copos menstruais são seguros e tão ou até mais fiáveis em termos de fugas que os tampões ou os pensos higiénicos, segundo um primeiro grande estudo científico sobre este produto que analisa dados de 3300 mulheres e raparigas e que foi publicado na revista The Lancet Public Health,

Os copos menstruais (que podem ser vaginais ou cervicais) recolhem o sangue menstrual em vez de o absorverem como os tampões. Como estes, são inseridos dentro da vagina. Devem ser esvaziados a cada quatro ou 2 horas. São feitos de silicone, borracha, látex ou elastómero e podem durar 10 anos, sendo por isso considerados uma opção mais amiga do ambiente.

Apesar de mais caros do que os tampões ou pensos higiénicos, devido aos anos que duram acabam por ser uma opção que acaba por sair mais barata. Há cada vez mais iniciativas para combater a chamada "pobreza do período", estimando-se que metade das mulheres e raparigas nos países pobres sejam forçadas a usar trapos, panos e papel durante o período, uma vez que não podem comprar pensos ou tampões.

"Apesar do facto de 1,9 mil milhões de mulheres em todo o mundo estarem em idade menstrual -- passando em média 65 dias do ano a lidar com o sangue menstrual --, existem poucos estudos de qualidade que comparam os produtos higiénicos", disse a autora deste novo estudo, Penelope Phillips-Howard, da Escola de Medicina Tropical de Liverpool, no Reino Unido, citada no comunicado de imprensa.

"O nosso objetivo foi resolver isto ao resumir o conhecimento atual sobre fugas, segurança e aceitação dos copos menstruais, comparando-o com outros produtos se fosse possível", acrescentou.

Em quatro estudos dos 43 analisados havia uma comparação em relação a fugas entre os diferentes produtos disponíveis. Três deles mostraram níveis semelhantes aos dos tampões ou pensos higiénicos e num deles as fugas eram até inferiores. "Nalguns estudos, as fugas foram associadas a um sangramento anormalmente elevado, úteros anatomicamente fora do comum, necessidade de um copo maior, colocação incorreta do copo ou este ficar cheio", refere o comunicado.

Não foi detetado um aumento do risco de infeção, mas houve cinco casos de síndrome do choque tóxico (mas não há dados para perceber se o risco é maior ou menor em relação a outros produtos).

Segundo os estudos, cerca de 70% das mulheres disseram querer continuar a usar os copos menstruais depois de estarem familiarizadas com a forma correta de os usar, o que as utilizadores admitem poder demorar vários ciclos menstruais. A prática, o apoio de outras mulheres experientes e treino são fundamentais para a familiarização e o sucesso dos copos menstruais.

O estudo da The Lancet conclui que os copos menstruais são uma opção segura, mas defende que devem existir mais estudos sobre o tema (a qualidade dos que existem é baixa). Também pedem estudos sobre a relação entre custo e efetividade e o efeito ambiental, quando comparado com outros produtos.