Estas são as melhores fotografias de vida selvagem do ano

As fotografias de vida selvagem do ano

Marsel van Oosten estava de visita às montanhas Qiling, na China, quando encontrou um casal de macacos (Rhinopithecus) a descansar. À luz do sol, a pelugem destes animais fica dourada e contrasta com o verde da floresta. O holandês captou o momento e a imagem valeu-lhe a distinção de "Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano", no concurso anual do Museu de História Natural de Londres, no Reino Unido.

A imagem "O casal dourado" foi escolhida de entre 45 mil submetidas na edição deste ano, de 95 países.

"Esta é uma imagem tradicional - um retrato. Mas que impressionante, e que animais mágicos. Este é um lembrete simbólico da beleza da natureza e de como ficamos empobrecidos à medida que a natureza é diminuída. Esta é uma obra de arte digna de estar em qualquer galeria no mundo", disse a presidente do júri, Roz Kidman Cox.

Na categoria "Jovem fotógrafo de Vida Selvagem do Ano", Skye Meaker venceu com a imagem "Leopardo descansando". A fotografia foi feita na reserva Mashatu Game, no Zimbabué. Aproximando-se de Mathoja, Skye conseguiu capturar uma imagem pacífica desta criatura majestosa.

"Com composição e timing executados com precisão, obtemos um vislumbre cobiçado do mundo interior de um dos animais mais frequentemente fotografados, mas raramente realmente vistos", disse o jurado do concurso e vencedor de uma edição anterior, Alexander Badyaev.

