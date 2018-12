Espaço Europa recebe alunos do Externato Álvares Cabral e das escolas Profissional de Estudos Técnicos e Rainha Dona Leonor

A visita começou com uma formação breve sobre as práticas jornalísticas, em que os alunos puderam conhecer em antemão qual o trabalho a fazer, bem como as técnicas a serem usadas. Depois assistiram ao vídeo preparado pelo EPE, para lembrar os jovens de que são cidadãos europeus, logo, são livres de viajar, viver e trabalhar no continente.

Seguiu-se a apresentação do Orador, Etelberto Costa, Embaixador nacional da Plataforma Europeia de Educação de Adultos (EPALE), com o tema "2030? O que estarei a aprender". Seguido de entrevistas pelos nossos jornalistas, para os noticiários em rádio e em vídeo.

Divididos em grupos, os jovens já com noções básicas da escrita de uma peça jornalística, começaram a redigir as suas notícias para serem gravadas em rádio. Neste escolheram os assuntos a noticiar, selecionando a informação a ser tratada do site on-line da TSF, para escreverem os leads das notícias. As notícias tinham todas que estar relacionadas com a Europa, uma vez que um dos objetivos deste workshop é despertar o interesse dos jovens para questões relacionadas com o seu continente, e de os fazer acreditar que a sua voz leva ao crescimento europeu.

Depois visitaram a redação do Diário de Notícias e do Dinheiro Vivo, tendo a oportunidade de estar em contacto com os jornalistas, tanto o seu local de trabalho como saber mais sobre as exigências do seu dia-a-dia, e as funções que os mesmos desempenham dentro da redação.