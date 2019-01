Escola Hermenegildo Capelo visita Media Lab DN

Os alunos do 5.º ano da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Hermenegildo Capelo, de Palmela, visitaram esta quarta-feira o Media Lab, para serem jornalistas por um dia.

A visita iniciou-se com a visualização de um vídeo acerca dos 155 anos de história do jornal e uma formação sobre a evolução da comunicação e os princípios básicos do jornalismo. De seguida, os estudantes colocaram "mãos-à-obra" e escreveram as suas próprias notícias. Divididos em quatro grupos, trabalharam dois formatos jornalísticos diferentes: a rádio e a imprensa escrita.

© DR

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Durante a manhã os alunos tiveram também a oportunidade de visitar a redação o Diário de Notícias, ficando a conhecer o dia-a-dia de um jornalista.

O Media Lab é um projeto educativo que promove a literacia mediática e a participação civíca ativa.