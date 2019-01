Escola D. João II de Setúbal visita Media Lab

O Media Lab DN recebeu, esta quinta-feira, os alunos do 8.º ano da Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico de D. João II, de Setúbal. Uma foto de grupo marcou o início da visita e, de seguida, os jovens assistiram a um filme sobre os 154 anos de história do Diário de Notícias. Num segundo momento mais teórico, os estudantes aprenderam os princípios básicos do jornalismo e o formato da notícia -conteúdos que alguns já conheciam dado que fazem parte do programa curricular do 3. º Ciclo. Numa etapa mais prática, os alunos tiveram a oportunidade de elaborar a primeira página de um jornal com notícias escritas por eles. Os estudantes tiveram ainda a oportunidade de conhecer a redação do DN, onde ficaram a conhecer o dia-a-dia dos jornalistas.

No fim, os jovens saíram entusiasmados com os seus trabalhos, levando, ainda, para a casa um exemplar do Diário de Notícias desta semana.