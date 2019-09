Entre os doces e a alimentação saudavel: a responsabilidade dos pais

Os mais novos querem levar bolachas de chocolate e iogurtes com smarties nas lancheiras. Os mais velhos dizem aos pais que preferem almoçar um hambúrguer no café ao lado da escola porque a comida do refeitório não é boa. No início do ano letivo, as preocupações dos encarregados de educação não se podem limitar aos materiais escolares, devem alargar-se ao que os filhos vão comer enquanto estão na escola.

E quem pode atirar a primeira pedra? Por muitas regras que haja, dizem professores e especialistas em nutrição, e mesmo que os estabelecimentos de ensino sejam rigorosos a cumprir as orientações para a promoção de uma alimentação saudável, os pais não podem desresponsabilizar-se.