Encontrada tartaruga gigante supostamente extinta há um século

Na passada terça-feira, foi avistada uma espécie de tartaruga gigante considerada extinta há mais de um século, anunciou Marcelo Mata, ministro do ambiente do Equador, através do seu Twitter.

Durante uma expedição realizada por especialistas do Parque Nacional de Galápagos e da Galapagos Conservation, foi encontrada uma fêmea adulta perto da ilha Fernandina, no Equador.

Marcelo Mata não avançou mais detalhes sobre a descoberta desta espécie, também conhecida por "Tartaruga da Ilha Nórdica" e julgada extinta desde 1906, ano em que foi vista pela última vez.

Segundo os cientistas, as tartarugas de Galápagos são conhecidas pela sua longevidade e chegaram às ilhas de Galápagos há 3 ou 4 milhões de anos. Recorde-se que este arquipélago está associado à formação da teoria da Origem das Espécies de Charles Darwin.

O Parque Nacional de Galápagos planeia dar mais detalhes sobre a Chelonoidis Phantasticus.