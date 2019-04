Em honra da estreia de Vingadores, Google oferece um "super poder" aos utilizadores

Depois do final do filme, Vingadores: Guerra Infinita, em que o supervilão Thanos destrói metade do universo e deixa o futuro dos super-heróis da Marvel à procura de vingança, a Google decidiu juntar-se à loucura da estreia do filme Vingadores: Ultimato e decidiu dar o poder de Thanos aos fãs da saga.

Pesquise pelo nome da personagem no Google e clique duas vezes na sua luva, que se encontra no lado direito da pesquisa...

Reparou que além de ver os resultados da busca desaparecerm, como fez Thanos com a humanidade no final do penúltimo filme da saga, também a contabilização de todo os resultados no cimo da página é eliminada para metade?

Ao contrário do que Thanos fez ao universo, o utilizador tem mais facilidade em recuperar os seus resultados: basta carregar novamente na luva que tudo voltará ao normal.

Vingadores: Ultimato continua a trama encerrada em Vingadores: Guerra Infinita, com os heróis do universo Marvel a tentarem vingar-se de Thanos depois de este ter destruído metade do universo através das Joias do Infinito.

Veja o trailer do filme que se encontra no topo do ranking dos filmes mais vendidos na pré-estreia da história do cinema, segundo a Deadline. Ultimato ultrapassou a pré-estreia do Star Wars: O Despertar da força com 53 milhões de euros arrecadados no dia 25 de abril nos Estados Unidos e no Canadá.