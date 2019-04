É assim um buraco negro. Eis a primeira imagem

São os primeiros resultados do projeto internacional do Telescópio Event Horizon (EHT, na sigla em inglês), e a grande novidade é esta: pela primeira na história conseguiu-se obter a imagem de um buraco.

A colaboração internacional, que envolveu mais de 200 cientistas de 40 nacionalidades, e contou com financiamento do programa europeu Horizonte 2020, revela assim a primeira imagens de uma dos objetos mais estranhos do universo: extremamente denso, concentra uma quantidade matéria quase inimaginável num espaço proporcionalmente pequeno, afetando o espaço e o tempo na sua vizinhança.

A primeira imagem de sempre agora captada pela colaboração internacional é de um buraco negro que está no centro da galáxia Messier 87, na constelação de Virgem, a 55 milhões de anos-luz da Terra e com uma massa 6,5 mil milhões de vezes superior à do Sol.

Com esta novo passo, os buracos negros negros deixam de ser entidades exclusivamente teóricas e abstratas, mostrando a sua face visível.

Para obter esta imagem, o Telescópio Event Horizon colocou em rede oito radiotelescópios de todo o mundo localizados em zonas de grandes altitudes - um deles aqui, na Península Ibérica, no alto da Serra Nevada, em Espanha.

Múltiplas calibrações e métodos de obtenção de imagens foram conjugados pelos cientistas e acabaram por revelar uma estrutura idêntica a um disco, com uma região central escura, que é a sombra do buraco negro.

"Se estiverem imersos numa região brilhante, como um disco de gás brilhante, pensamos que o buraco negro crie uma região escura semelhante a uma sombra, algo que foi previsto pela relatividade geral de Einstein, mas que nunca foi observado antes," explica Heino Falcke, presidente do Conselho Científico do EHT e da Universidade Radboud, na Holanda.

"Quando tivemos a certeza de ter efetivamente capturado a sombra, pudemos comparar o nosso resultado com uma extensa biblioteca de modelos de computador, a qual inclui a física do espaço deformado, matéria superaquecida e campos magnéticos muito fortes", explica por seu turno, Paul T. P. Ho, membro do Conselho do EHT e Diretor do Observatório do Leste Asiático. E sublinha: "Muitas das estruturas da imagem observada ajustam-se surpreendentemente bem com os nossos modelos teóricos, o que nos dá confiança na interpretação das observações, incluindo a estimativa da massa do buraco negro".

Para o comissário da Ciência, Investigação e Inovação, Carlos Moedas, esta é uma grande descoberta - "haverá um antes e um depois desta imagem", disse na conferência de imprensa da comissão europeia, uma das sete -, e "uma lição da ciência para os políticos", ao mostrar como "se cumpre o sonho, congregando cientistas de 40 nacionalidades diferentes".

Pierre Bourguignon, presidente do Conselho Europeu de Investigação (ERC, na sigla em inglês), congratulou-se com a descoberta que, diz, "dilata as fronteiras do conhecimento".

Os oito telescópios envolvidos na descobertyas são: o ALMA (Atacama Large Millimeter), o APEX (Atacama Pathfinder Experiment, o telescópio IRAM de 30 metros, o James Clerk Maxwell Telescope, o Large Millimeter Telescope Alfonso Serrano, o Submillimeter Array, Submillimeter Telescope e o South Pole Telescope. Os dados obtidos pelos telescópiosforam tratados por supercomputadores no Instituto Max Planck de Rádio Astronomia, na Alemanha, e no MIT Haystack Observatory, nos Estados Unidos.

Apesar de os telescópios não estarem fisicamente ligados entre si, explica o European Southern Obsertory, cujos telescópios ALMA e APEX integraram o projeto, "foi possível sincronizar os dados colectados", usando relógios atómicos, "que dão o tempo preciso das observações". As observações foram obtidas durante uma campanha global realizada em 2017.

