Designer do iPhone sai da Apple para fundar nova empresa

Jony Ive com Tim Cook no lançamento do iPhone Xr

A notícia chegou pela própria Apple. Jony Ive, diretor de design da empresa e criador da imagem do iMac e do iPhone, deixa a companhia norte-americana no final do ano para se dedicar a uma nova empresa que irá ter como um dos principais clientes a própria Apple. Ive irá entregar-se a projetos mais pessoais, sem abandonar a marca que lhe deu prestígio e reconhecimento.

"Jony é uma figura singular no mundo do design e o papel que teve no renascimento da Apple não pode ser esquecido, do inovador iMac de 1998 ao iPhone e à ambição sem precedentes da Apple Park, onde recentemente tem dedicado muito da sua energia e atenção" disse Tim Cook, CEO da Apple.

"A Apple continuará a beneficiar dos talentos de Jony, trabalhando diretamente em projetos exclusivos e através do trabalho contínuo da equipa de design brilhante e apaixonada que criou. Depois de tantos anos de trabalho juntos, fico feliz por o nosso relacionamento continuar a evoluir. Espero trabalhar com Jony por muito tempo no futuro", acrescentou o homem que dirige a Apple.

Os líderes da equipa de design Evans Hankey, vice-presidente de Design Industrial, e Alan Dye, vice-presidente de Design de Interface Humano, reportarão no futuro a Jeff Williams, diretor de operações da Apple. Tanto Dye quanto Hankey desempenharam papéis-chave de liderança na equipa de design da Apple durante muitos anos. Williams lidera o desenvolvimento do Apple Watch desde o seu início.

"Depois de quase 30 anos e inúmeros projetos, estou muito orgulhoso do trabalho duradouro que fizemos para criar uma equipa de design, processo e cultura na Apple que é única. Hoje é mais forte, mais vibrante e mais talentosa do que em qualquer outro momento da história da Apple ", disse Ive, numa mensagem difundida pela Apple.

O designer diz que "a equipa certamente irá prosperar sob a excelente liderança de Evans, Alan e Jeff, que estão entre os meus colaboradores mais próximos. Tenho a maior confiança nos colegas de design da Apple, que continuam amigos íntimos, e espero trabalhar com eles por muitos anos".