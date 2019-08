Um estudo português confirma que há uma relação entre a utilização de smartphones e alguns sintomas das psicopatologias mais comuns. O trabalho foi proposto por Soraia Gonçalves, uma estudante de Psicologia da Universidade Católica de Braga, tendo envolvido mais de 500 jovens da zona norte do país. O objetivo era "perceber se os jovens são nomofóbicos e qual o impacto que tem nas diversas áreas da vida (pessoal, familiar, social, escolar e saúde), e se o estilo de vida tem influência no tempo de uso do smartphone".



Os resultados preliminares já foram apresentados na conferência internacional de dependências comportamentais, em Yokohama. O professor da Universidade Católica que coordenou o estudo, Paulo Dias, faz o resumo: "O estudo mostra que não há relação entre o estilo de vida e a nomofobia; isto é, o uso do telemóvel é aproximadamente igual entre jovens com mais ou menos cuidados com a alimentação, consumo de substâncias, exercício físico ou outras dimensões avaliadas." Mas há uma relação com patologias: "Este uso excessivo aparece relacionado com sintomas psicopatológicos. Isto é, quem utiliza mais excessivamente o telemóvel apresenta mais ansiedade, hostilidade, depressão, etc. Entre estes sintomas, destaca-se a sensibilidade interpessoal (sentimentos que a pessoa experiencia no contexto das relações interpessoais, como o sentimento de inferioridade, inadequação, desconforto e autodepreciação)."



A amostra do estudo foi constituída por participantes entre os 18 e os 24 anos, que tinham um período médio de utilização diário de cinco a sete horas (37,4%), entre um a três horas (28,5%) e 28,5% acima de sete horas. E foi o suficiente para relacionar a inadequação pessoal e a sensação de inferioridade social com a nomofobia.

Uma explicação e um conceito