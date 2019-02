Da sanita para a construção. Engenheiro australiano quer transformar dejetos em tijolos

Da sanita para as paredes de sua casa. Pode ser desagradável pensar em qual vai ser o destino dos seus dejetos, mas na Austrália pensou-se numa solução criativa para os reciclar, manter forma de aterros sanitários e proporcionar outros benefícios ambientais, como a poupança de terra, energia e redução das emissões de carbono.

No entender de Abbas Mohajerani, engenheiro civil do Instituto Real de Tecnologia de Melbourne, na Austrália, os resíduos biossólidos contêm conteúdos orgânicos ricos em nutrientes bons para a agricultura e para o fabrico de tijolos.

"Os tijolos de biossólidos têm a mesma aparência, o mesmo cheiro e possuem propriedades físicas e mecânicas semelhantes aos tijolos de argila cozidos normalmente", considerou o engenheiro, citado pelo The New York Times .

E todo o mundo, os seres humanos produzem grandes quantidades de biossólidos. A velha solução passa pela colocação no mar ou em aterros, mas cada vez mais há estações de tratamento que estão a levar as pessoas a encontrar formas inteligentes de reciclá-los. Cerca de 50 ou 70 por cento do que é usado para aumentar a qualidade do solo, mas o resto permanece sem uso ou armazenado. À medida que partículas orgânicas se decompõem, são emitidos gases como o dióxido de carbono, o que contribui para o aquecimento global.