Carla Oliveira: "A verdadeira prevenção do cancro do estômago só se faz pela história familiar"

Chama-se MuTaTo (toxina com múltiplos alvos) e é apresentado como um "antibiótico para o cancro". Segundo os investigadores israelitas que o estão a desenvolver, é um tratamento rápido, eficaz, com poucos efeitos colaterais e barato. Representa "a cura completa" para o cancro e, de acordo com os mesmos, deverá estar disponível dentro de um ano. Uma previsão animadora, divulgada pelo The Jerusalem Post, mas que deve ser olhada com muitas reservas. É essa a opinião dos especialistas ouvidos pelo DN, que a consideram irrealista e fantasiosa.

"Acreditamos que dentro de um ano vamos oferecer uma cura completa para o cancro", disse Dan Aridor, presidente da Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd. (AEBi), fundada em 2000, em Israel. A empresa biofarmacêutica encontra-se a desenvolver um tratamento que promete revolucionar a história do cancro, ao utilizar uma combinação de peptídeos [biomoléculas formadas pela união de dois ou mais aminoácidos] com uma toxina para matar especificamente as células cancerígenas.