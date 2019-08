Crime no espaço? NASA investiga queixa apresentada contra astronauta

Será a primeira alegação de crime cometido no espaço e está a ser investigada pela NASA. É aliás só por isso que é notícia, já que em causa está o acesso alegadamente não autorizado da astronauta americana Anne McClain, à conta da ex-mulher, durante a sua missão de seis meses na Estação Espacial Internacional.

McClain, de 40 anos, confirmou ao New York Timester entrado na conta da ex-mulher, Summer Worden, a partir da estação mas nega que tenha feito algo de mal. Segundo ela, estava apenas a certificar-se de que estava tudo bem nas finanças de Worden, já que esta tem um filho de uma relação anterior e McClain, antes da separação, contribuía para as despesas da criança. Segundo a advogada da astronauta, a preocupação da sua cliente era ver se havia dinheiro suficiente na conta para o cuidado do rapaz.

"Ela nega terminantemente ter feito algo de impróprio", disse ao NYT a advogada, Rusty Hardin. Mas Worden, dando-se conta do acesso, apresentou queixa às autoridades bancárias e um membro da sua família comunicou à NASA a acusação de usurpação de identidade e acesso indevido a informação financeira.

McClain esteve na estação espacial desde 3 de dezembro de 2018 e fez o seu primeiro passeio espacial com o colega Nick Hague em março. Era suposto fazer o segundo no fim desse mês com uma colega, Christina Koch, no que seria o primeiro passeio espacial exclusivamente feminino, mas foi cancelado devido a problemas com os fatos espaciais.

McClain regressou à terra a 24 de junho.

As cinco agências espaciais envolvidas na construção e gestão da Estação Internacional são os EUA, Rússia, Japão, Europa e Canadá.