Como vai ser 2019? Estes são os principais acontecimentos

JANEIRO

1 de janeiro. Jair Bolsonaro toma posse no primeiro dia do ano como presidente do Brasil, numa cerimónia marcada por fortes medidas de segurança. Em Brasília, Portugal será representado por Marcelo Rebelo de Sousa.

Até 4 de janeiro. Se tudo correr como previsto, a nave New Horizons da NASA baterá o recorda da exploração mais longínqua já tentada pela Humanidade. Será o mais próximo que alguma vez se chegou da Cintura de Kuiper.

7 de janeiro. Em Hollywood, entregam-se os Globos de Ouro, antecâmara do que podem vir a ser os Óscares. Nasceu uma Estrela, de e com Bradley Cooper, é um dos filmes nomeados nesta cerimónia, assim como o biopic Bohemian Rapsody.

10 de janeiro. Eleito em maio, Nicolás Maduro toma posse para mais um mandato como presidente da Venezuela. A oposição garante que não vai reconhecer o novo governo do país.

22 de janeiro. Começa na Cidade do Panamá a Jornada Mundial da Juventude, onde o Papa deverá ser anunciado que Portugal receberá o encontro de jovens católicos em 2022.

28 de janeiro. Dia da abertura da instrução do Processo Marquês, requerida por advogados de defesa dos 28 arguidos, entre eles José Sócrates, acusado de 31 crimes - 3 de corrupção passiva de titular de cargo político, 16 de branqueamento de capitais, 9 de faslficação de documento e 3 de fraude fiscal qualificada. Bárbara Vara, filha de Armando Vara, é a primeira pessoa a ser ouvida.

FEVEREIRO

14 de fevereiro. Inaugura no Museu de Serralves, no Porto, a a exposição I'm Your Mirror, que a artista portuguesa Joana Vasconcelos mostrou no Museu Guggenheim, em Bilbao, em 2018. Inaugura após um momento de grande tensão no museu. João Ribas, anterior diretor artístico, demitiu-se após a inauguração da exposição de Robert Mapplethorpe. Do seu plano de trabalho não constava a mostra dedicada à artista portuguesa, que, no entanto, foi anunciada pela administração.

14 a 17 de fevereiro. Arranca o Campeonato da Europa feminino de futsal no Multiusos de Gondomar. Portugal tem a presença assegurada pela primeira vez na história.

18 de fevereiro. Concerto dos britânicos Massive Attack, no Campo Pequeno.

24 de fevereiro. Em Los Angeles, entregam-se os prémios dos melhores do cinema de 2018. Entre os candidatos a melhor filme pode estar Nasceu uma Estrela, de Bradley Cooper ou o biopic First Man de Damien Chazelle.

24 de fevereiro. Cuba referenda o projeto da nova Constituição. Entre as mudanças propostas estão a eliminação de referências ao comunismo, o reconhecimento da propriedade privada, a instituição de um primeiro-ministro e a abertura ao casamento entre homossexuais.

MARÇO

6 a 8 de março. Marcelo Rebelo de Sousa inicia a sua visita oficial a Angola, respondendo ao convite do presidente do país, João Lourenço.

8 de março. Greve feminista e manifestação estão marcadas para o Dia Internacional da Mulher. O protesto é organizado pela Plataforma Nacional Rede 8 de Março e deverá realizar-se vários pontos do país - Amarante, Coimbra, Lisboa, Braga, Covilhã, Vila Real e Porto estão confirmados.

23 de março. Nos 150 anos do nascimento de Calouste Sarkis Gulbenkian, a fundação com o seu nome prepara uma série de eventos destinados a dar a conhecer o milionário, colecionista e filantropo que em 1942 veio viver para Lisboa.

29 de março. Brexit: a saída oficial do Reino Unido da União Europeia está marcada para as 23.00. Acontece dois anos após o início do processo de negociação, liderado pelo governo da conservador de Theresa May.

31 de março. Dia de eleições presidenciais na Ucrânia. Há 13 candidatos, entre eles Yulia Tymoshenko, primeira-ministra do país entre 2007 e 2010, sistematicamente à frente nas sondagens. O atual presidente Petro Poroshenko, em segundo nas intenções de voto, ainda não declarou a sua candidatura a um segundo mandato.

ABRIL

Marcelo Rebelo de Sousa visita a China.

1 de abril. Devem entrar em vigor os novos preços dos passes: 30 euros para quem vive em Lisboa, 40 para quem está na Área Metropolitana de Lisboa.

1 de abril. Comemoram-se os 100 anos da Bauhaus. Fundada a 01 de abril de 1919 por Walter Gropius, foi uma das maiores e mais importantes expressões do que é chamado Modernismo no design e na arquitetura, sendo a primeira escola de design do mundo.

Abril e maio. Arrancam as eleições legislativas na Índia. O processo decorre ao longo deste mês e prolonga-se pelo próximo. 900 milhões de pessoas vão às urnas.

30 de abril. O imperador japonês Akihito pediu para abdicar em agosto de 2016, alegando que a idade (na altura com 82 anos) e a saúde frágil (operação ao coração e cancro na próstata) poderiam impedi-lo de desempenhar os seus deveres. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, anunciou em dezembro de 2017 que a abdicação ocorre em 30 de abril de 2019.

O príncipe herdeiro Naruhito assume o trono no dia 1 de maio.

MAIO

1 de maio. Concerto dos Metallica no Estádio do Restelo, em Lisboa.

2 de maio. Assinalam-se os 500 anos da morte de Leonardo da Vinci, o génio da Renascença.

11 de maio. Arranca a Bienal de Arte de Veneza 2019 - 58.ª Exposição Internacional de Arte. Até 24 de novembro. O artista plástico luso-luxemburguês Marco Godinho foi escolhido para representar o Luxemburgo na Bienal de Arte Contemporânea de Veneza deste ano.

14 a 25 de maio. Começa a 72.ª edição do Festival de Cinema de Cannes.

14, 16 e 18 de maio. Telavive recebe a 64.ª edição do Festival da Eurovisão. Após duas semifinais, a final acontece no sábado, dia 18.

15 de maio. Termina proibição da pesca de sardinha, manutenção a bordo e descarga, com qualquer arte de pesca. A proibição começou a 18 de setembro de 2018.

23 a 26 de maio. As votações para as eleições europeias têm início a 23. Em Portugal, o sufrágio acontece no domingo, dia 26. Os eleitores da União Europeia, já sem o Reino Unido, escolhem os 705 deputados ao Parlamento Europeu. Portugal mantémos 21 assentos da atual legislatura.

28 de maio. Entram em circulação novas notas de 100 e 200 euros.

29 de maio. Baku, capital do Azerbaijão, recebe a final da Liga Europa.

JUNHO

1 de junho. O Estádio Metropolitano, em Madrid, recebe a final da Liga dos Campeões.

1 e 2 de junho. Ed Sheeran atua no Estádio da Luz, em Lisboa.



5 e 9 de junho. A Final Four da Liga das Nações tem lugar no Estádio do Dragão, no Porto, e no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães. A final é no dia 9.

6, 7 e 8 de junho. O Porto acolhe, um ano mais, o festival Nos Primavera Sound.

7 de junho a 7 de julho. França acolhe o Campeonato do Mundo de Futebol Feminino. 24 equipas estão em competição.

28 e 29 de junho. Osaka converte-se no centro do mundo para receber o G20, a cimeira que recebe os chefes de Estado e do Governo dos 20 países mais desenvolvidos e industrializados do mundo - África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos da América, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia e União Europeia.

JULHO

11, 12 e 13 de julho. Pelos palcos do Nos Alive vão passar The Cure, Vampire Weekend, Thom Yorke, Bon Iver, The Smashing Pumpkins.

13 de julho. Comemora-se o 65.º aniversário da pintora mexicana Frida Khalo.

16 de julho. Eclipse parcial da Lua no mesmo dia em que, há 50 anos, a missão Apolo 11 partia para o espaço. A sombra da Terra poderá ser vista no disco lunar na América do Sul, Europa, Sudeste Asiático e Austrália. Durará 5 horas e meia.

18, 19 e 20 de julho. Com Lana del Rey e The 1975 confirmados, o festival Super Bock Super Rock volta ao Meco.

20 de julho. Em 1969, Neil Armstrong tornava-se o primeiro homem a pisar a Lua. Um pequeno passo para o Homem, um salto gigante para a Humanidade", disse o astronauta naquele momento histórico.

21 de julho. Chile e Argentina serão os melhores países para ver o grande eclipse sul-americano.

31 de julho a 11 de agosto. Volta a Portugal em bicicleta.

AGOSTO

6 a 10 de agosto. A Herdade da Casa Branca recebe um ano mais o festival Meo Sudoeste.

14 a 17 de agosto. The National, New Order, Father John Misty e Patti Smith vão passar pelo Festival de Paredes de Coura.

25 a 27 de agosto. Biarritz recebe os líderes do Reino Unido, Canadá, França Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos (assim como a União Europeia) para a cimeira do G7.

SETEMBRO

20 de setembro. O Japão recebe, pela primeira vez, o campeonato mundial de rugby.

23 de setembro. António Guterres convocou os líderes mundiais para uma cimeira mundial sobre alterações climáticas na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque.

28 de setembro a 6 de outubro. Começa o Campeonato do Mundo de Atletismo, no Qatar. O primeiro sem o recordista dos 100 metros Usain Bolt.

OUTUBRO

Durante uma semana, a Web Summit volta a ocupar a FIL - Feira Internacional de Lisboa. Em 2018, 500 companhias estiveram em Lisboa a mostrar as suas novidades.

O Prémio Nobel da Literatura deve voltar a ser entregue, após um ano de interregno sob acusações de assédio e má condução do processo de seleção dos autores premiados.

6 de outubro. Eleições legislativas em Portugal. Os portugueses são chamados às urnas para escolher os seus representantes na Assembleia da República.

15 de outubro. 20.º aniversário da Região Administrativa Especial de Macau, 20 anos desde que Portugal passou o exercício da soberania para a República Popular da China.

15 de outubro. Eleições gerais em Moçambique, as sextas do país que incluem a votação presidencial, para o parlamento e assembleias provinciais.

20 de outubro. Eleições legislativas na Grécia para escolher os 250 deputados do parlamento helénico. São precisos 3% dos votos para conseguir um lugar.

21 de outubro. Eleições gerais no Canadá. Justin Trudeau, atual primeiro-ministro, aparece bem colocado nas sondagens para uma reeleição. Promete evitar a polarização e uma campanha positiva.

27 de outubro. Os argentinos vão às urnas para eleger o presidente e os membros do Congresso. O atual presidente, Mauricio Macri, tentará a reeleição.

Terminados os mandatos de Jean-Paul Juncker e Mario Draghi, este mês, serão nomeados os presidentes da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu. Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu também termina o seu mandato.

NOVEMBRO

6 de novembro. Comemora-se o 100.º aniversário do nascimento de Sophia de Mello Breyner. A escritora será lembrada ao longo do ano em vários momentos.



9 de novembro. Assinala-se o 30.º aniversário da Queda do Muro de Berlim. Símbolo da divisão da Alemanha e da Guerra Fria, caiu na noite de 9 de novembro perante a multidão que avançava para os postos fronteiriços. O primeiro foi Bornholmer Straße, às 23:00.

DEZEMBRO

A Disney escolheu o Natal de 2019 para lançar o Episódio 9 da saga Star Wars. Julie Mullins escreve o guião. J.J. Abrams realiza.

A Rússia pretende começar este mês a fornecer gás à China, através de um gasoduto da Gazprom, na Sibéria, com 4 mil quilómetros.

5 de dezembro. Eleições legislativas em Israel.

26 de dezembro. O efeito 'anel de fogo' do eclipse solar deste final do ano está garantido com entre as 10:34 entre a Arábia Saudita e o Guam. Óculos com filtro solar são aconselhados para ver o fenómeno.