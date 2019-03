Como está e como pode sobreviver a saúde em Portugal? Ministra da Saúde abre discussão

Oito anos após a primeira edição da Conferência Sustentabilidade em Saúde, o tema ainda é motivo de discussão. Este ano, acontece a 2 de abril, no Centro Cultural de Belém, às 09:30, sob organização da AbbVie, empresa biofarmacêutica. A ministra da Saúde, Marta Temido, é a cabeça de cartaz deste encontro, ao lado de presidentes de algumas das maiores instituições de saúde portuguesas e catedráticos, incluídos no rol de oradores desta 8ª edição.

É mesmo Marta Temido quem irá abrir a conferência, ao lado do diretor-geral da AbbVie, Carlo Pasetto.

Já no primeiro painel, o professor catedrático da NOVA Information Management School (NOVA-IMS), Pedro Simões Coelho, irá apresentar os resultados dos primeiros indicadores de sustentabilidade em Saúde em Portugal, referentes a 2018. Ao seu lado, para discutir as conclusões, estará Maria Antónia Almeida Santos, deputada do Partido Socialista (PS) e vice-Presidente da Comissão de Saúde, bem como Ricardo Baptista Leite, também ele deputado do Partido Socialista Democrata (PSD) e coordenador do Grupo Parlamentar da Comissão de Saúde.

O segundo painel será dedicado à inovação na saúde. Hugo Espirito Santo e Jorge Santos da Silva, parceiros da McKinsey & Company, empresa de norte-americana líder mundial no mercado de consultoria empresarial, irão apresentar o estudo "O impacto do medicamento em Portugal". A eles, juntam-se os dirigentes de várias intituições de relevo no país, tais como da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (APIFARMA), da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), da Associação Abraço e ainda da Sociedade Portuguesa de Reumatologia (SPR).

A entrada é gratuita, mas sujeita a inscrição, feita através deste link.

O Diário de Notícias e a TSF serão media partners deste encontro.