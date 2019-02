Comer em terra a comida do ar

Para quem acha que o melhor que a comida de avião tem para oferecer são sandes requentadas de queijo, um pacote de batatas ou umas bolachinhas, este é possivelmente o restaurante que o vai ajudar a desfazer essas ideias feitas.

A AirAsia vai abrir um restaurante em terra para vender comida do ar. A ementa do Santan - o nome do estabelecimento tem o mesmo nome da carta a bordo e significa "leite de coco" em malaio - será inspirada nos pratos servidos nos voos desta companhia low cost asiática, considerada a melhor do mundo entre as empresas de voos baratos.

"Eu acho que a nossa comida é fantástica. Nós acreditamos tanto nela que vamos abrir um restaurante fast food" com esse menu, avançou Tony Fernandes, presidente da empresa, numa entrevista a Larry King, no programa deste conhecido apresentador de televisão americano.

Para já é o que se sabe. A AirAsia prometeu divulgar para breve onde ficará situado o restaurante e qual será a data de abertura. Se se quiser antecipar, terá de aproveitar um voo desta companhia.

pratos servidos a bordo da AirAsia © DR