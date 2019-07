"Começou o século XXI": toda a cobertura do DN há 50 anos

Como vimos a alunagem da Apollo 11? Que planos e sonhos despertaram aquele "pequeno passo" de um homem na superfície lunar? Fomos procurar no nosso arquivo as páginas daquela altura para recuperar o entusiasmo e o assombro daqueles dias, em que tudo parecia possível, a Lua estava ao alcance dos nossos pés e Marte a menos de 20 anos de distância.

Começamos a viagem com uma das capas mais bonita dos 155 anos do DN, a do dia 21, com uma gravura da NASA, e as palavras de Almada Negreiros, nessa mesma edição: "Este espectáculo inédito tem o sabor da liberdade. Não é a cosmonáutica que está de parabéns é também a poesia."