Colégio de São Miguel: "Coração de ouro e punho de ferro"

"Nós podíamos propor ao diretor uma campanha de recolha de pilhas", sugere Guilherme Simões. O aluno do 11.º ano de Artes do Colégio de São Miguel, em Fátima, está numa assembleia de alunos do protejo eco-escolas, uma iniciativa dedicada à sustentabilidade ambiental. "O pilhão está no bar, mas as pessoas esquecem-se dele. Quando andava no sexto ano lembro-me de ter angariado quilos de pilhas, porque criaram um concurso. Podíamos dar como prémios materiais para as aulas de cada curso."

A proposta foi bem aceite pelos colegas. Criou-se uma equipa de voluntários para meterem mãos à obra e para refletirem sobre a ideia de premiar quem contribuísse para encher mais o pilhão. A preocupação e o olhar apurado são deles, alunos. Conhecem os passos a dar para concretizar este género de ações e dizem que o gabinete do diretor está sempre aberto para os receber. Estão habituados a apresentar propostas, a organizar ações e a liderar projetos. "Os alunos conhecem-se todos uns aos outros e nos projetos vamos buscar os melhores atributos de cada um para fazermos atividades melhores", refere João Jesus, finalista na área de Ciência e Tecnologias. Fazem-no diariamente nos muitos clubes, fora do horário letivo, "que têm um efeito direto na forma como os alunos vivem a escola, como se entusiasmam", diz o diretor pedagógico do colégio, Virgílio Mota. Há oficinas de cerâmica, pintura, português, inglês, música, direitos humanos, desporto, videoclube.