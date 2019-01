Cientistas podem ter visto o nascimento de um buraco negro pela primeira vez

© NASA/JPL-Caltech/Handout via REUTERS

Investigadora do Instituto Gulbenkian de Ciência premiada com apoio até 250 mil euros

Pela primeira vez os cientistas podem ter assistido ao nascimento de um buraco negro. De acordo com o The Independent, que cita os investigadores da Universidade Northwestern (EUA), um misterioso objeto brilhante que iluminou o céu poderá ter sido o nascimento de um buraco negro ou de uma estrela de neutrões (partícula que constitui o núcleo do átomo).

Este brilho - a 200 milhões de anos-luz de distância da Terra - pode ter sido uma estrela a girar em redor de um buraco negro. Os cientistas ficaram surpreendidos com esta descoberta que aconteceu em junho do ano passado e apelidaram o que viram como "The Cow".

Este tipo de evento nunca tinha sido identificado e os responsáveis por este trabalho apoiado pela NASA esperam poder agora analisar o que sucedeu para entender a forma como os buracos negros são formados.

"Achamos que 'The Cow' é a formação de um buraco negro ou estrela de neutrões", adiantou ao diário inglês Raffaella Margutti, da Universidade Northwestern, que liderou a pesquisa. "Sabemos, por teoria, que buracos negros e estrelas de neutrões se formam quando uma estrela morre, mas nunca os vimos logo depois de nascerem. Nunca", frisou.

"Inicialmente pensámos que seria uma supernova", acrescentou Margutti. "Mas o que observámos desafiou as nossas noções atuais de morte estelar", acrescentou. De acordo com a equipa, o que viram foi uma situação anormal em relação ao comportamento dos outros tipos de estrelas. A explosão terá sido 100 vezes mais brilhante que uma supernova normal e desapareceu rapidamente - ao fim de 16 dias.

"Soubemos imediatamente que essa fonte passou de inativa para a luminosidade máxima em apenas alguns dias", frisou a líder da investigação. "Isso foi o suficiente para nos deixar animados porque era muito pouco comum e, pelos padrões astronómicos, estava muito perto", recordou.

Durante o período em que conseguiram analisar o que se passava os cientistas usaram raios-X, ondas de rádio e outros instrumentos, que lhes permitiu estudar o que estava a acontecer muito depois de escurecer.

Por norma, os buracos negros recém-formados estão cobertos de material, que escondem o centro. Mas "The Cow" estava relativamente nu, permitindo que se olhasse diretamente para o "motor central" e se visse o buraco negro em si.