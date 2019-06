Cientistas descobrem minhoca que come pedras

Cientistas descobriram uma nova espécie de minhocas no fundo do rio Abatan, a leste de Bohol, nas Filipinas. Comem pedras e libertam areia, segundo a Sky News.

O molusco lithoredo abatanica ficou ainda conhecido por comer madeira. Destrói estruturas costeiras e é um problema para os marinheiros, que na zona começaram a dar por buracos nas suas embarcações. Alimentam-se também de pedras: fazem buracos nas rochas possivelmente para atingirem presas ou para extraírem nutrientes.

Os exemplares encontrados têm entre 5,5 mm e 105,4 mm. São criaturas translúcidas e não têm as conchas tão afiadas como as espécies que costumam alimentar-se de madeira. Têm guelras - como os peixes - ao longo do corpo todo e um intestino mais longo que os vermes tradicionais (o que faz com que esta nova espécie apresente características muito singulares).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os investigadores da Universidade de Northeastern, nos Estados Unidos, Reuben Shipway e Daniel Distel, encontraram esta espécie de minhocas pela primeira vez em 2016. Encontravam-se de viagem quando lhes foi pedido para olharem para o fundo do rio porque começavam a aparecer pedaços de arenito com buracos.