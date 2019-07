Bióloga apanha cachalote a tentar comer saco de plástico. "Foi um grande susto"

Madeira tem novo fenómeno de poluição com plástico

"Ficámos todos em silêncio naquele barco. Foi um grande susto". É assim que a bióloga Joana Anastácio recorda o momento em que, na terça-feira, se apercebeu que um cachalote estava a tentar comer um saco plástico, enquanto participava numa ação de observação de cetáceos no mar dos Açores. Um momento chocante, recorda, que deixou os turistas e os biólogos sem palavras. "Foi um alívio quando vimos o saco plástico novamente a boiar. Ficámos muito contentes. Mas deu para ter uma ideia do que acontece quando não estamos a ver", conta.

O episódio aconteceu precisamente na véspera do dia internacional sem sacos plásticos, que se celebra a 3 de julho. Joana Anastácio tinha saído para fazer observação de cetáceos com um grupo de turistas quando viu "algo muito branco na água, que parecia ser um saco plástico". A dois ou três metros de distância, recorda, "estava um grupo de cachalotes muito calmos - em repouso, como se costuma dizer".

"De repente, vemos que os cachalotes se estavam a dirigir na direção do plástico", diz ao DN. Segundo a bióloga, um dos animais "abriu a boca e tentou comer o saco. Tentou uma, duas, três vezes". Mas não conseguiu.

"Tentámos aproximar-nos devagar, os animais entretanto foram para debaixo de água e percebemos que o saco estava a boiar. Estávamos todos super assustados. Foi um grande alívio", recorda a bióloga da empresa Picos de Aventura, destacando que conseguiram apanhar o saco.

Joana Anastácio já apanhou tartarugas presas em redes, por exemplo, mas nunca tinha observado um animal a comer lixo. "Foi a primeira vez", sublinha, destacando que "em todo o mundo, há relatos de animais encontrados mortos com imenso plástico no estômago. Pensam que são presas e comem".

Em maio, um cachalote foi encontrado morto, numa praia italiana, com vários quilos de plástico e lixo no estômago. De acordo com a informação avançada pela CNN, os peritos determinaram que terá sido essa a causa da morte.