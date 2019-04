Baleia morta dá à costa em praia de Sines

Baleia em decomposição removida do areal da Praia de Mira

Uma "baleia juvenil" morta deu à costa na manhã desta quinta-feira na praia do Burrinho, em Sines, distrito de Setúbal. Ao DN, o Comando Local de Sines da Autoridade Marítima Nacional, explica que está a aguardar por "boas condições de mar", nomeadamente que a maré baixe para que, em articulação com a Câmara Municipal de Sines, seja retirada a carcaça do animal que se encontra em decomposição "ligeira".

As autoridades ainda não têm uma estimativa para o início dos trabalhos para a retirada da baleia da praia, mas o objetivo é que sejam realizados "o mais rápido possível para evitar que o animal se parta".

A carcaça da baleia juvenil foi encontrada por populares que alertaram as autoridades às 07:50.