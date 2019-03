Asterix, Obelix e Yoda entre as 103 espécies de besouros descobertas na Indonésia

Foram descobertos 103 novas espécies de besouros na ilha de Sulawesi, na Indonésia. Os animais foram identificados como sendo do género Trigonopterus, espécimes de poucos milímetros que não voam. Apenas existia uma espécie de ​​​​​​​Trigonopterus conhecida na ilha, desde 1885.

Do estudo liderado por Alexander Riedel e Raden Pramesa Narakusumo, levado a cabo por investigadores alemães e indonésios, destacam-se alguns dos nomes atribuídos as novas espécies, inspirados desde a mitologia grega à banda desenhada, passando pelo cinema e a ciência.

Assim, as remotas florestas de Sulawesi deram a conhecer novas espécies como Obelix (sem surpresa um dos maiores besouros encontrados), Asterix e Ideiafix (famoso cão das histórias de Uderzo e Goscinny), ou Yoda (personagem da Guerra das Estrelas). Inspirados pela mitologia helénica duas espécies receberam os nomes de Artemisa, deusa da caça e da natureza, e Sátiro, figura com corpo metade humano e metade bode.

As 103 espécies descobertas © Alexander Riedel

Quatro besouros receberam ainda nomes em homenagem a importantes biólogos. Além da espécie Charles Darwin, existem ainda Paul D. N. Hebert (importante no sistema de identificação de espécies) e Francis H. C. Crick e James D. Watson (que descobriram a estrutura do ADN).

Alexander Riedel descobriu o primeiro espécime em 1990, o que levaria ao estudo e às conclusões agora reveladas. "Encontrámos centenas de espécies em ilhas vizinhas, porque é que Sulawesi, com os seus habitats exuberantes, havia de estar vazia?", questionou o entomologista do Museu de História Natural de Karlsruhe, na Alemanha, de acordo com o Science Daily.

"O nosso trabalho não está completo e é possível que tenhamos apenas chegado à superfície. Sulawesi é geologicamente complexa e em muitas áreas estes pequenos besouros não foram procurados", frisou Raden Pramesa Narakusumo, especialista em besouros do Centro Indonésio de Pesquisa de Biologia.