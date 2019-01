Aprovados 19 projetos de investigação em fogos florestais

Já levamos meio ano a gastar os recursos de 2019: o pior e o melhor do ambiente do ano que passou

61 meios aéreos para combater incêndios este ano, mais cinco do que em 2018

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) aprovou um total de 19 projetos de investigação em fogos florestais, no âmbito do primeiro concurso dedicado exclusivamente a este tema lançado pelo governo. A lista final das candidaturas selecionadas está publicada no portal da fundação.

Os projetos abrangem um leque alargado de vertentes, desde a gestão dos recursos florestais, através do planeamento, aproveitamento da biomassa ou, após a ocorrência de incêndios, à recuperação à dos terrenos; ao desenvolvimento de modelos de previsão e sinalização de riscos recorrendo a diversos recursos tecnológicos e informações fornecidas pelas populações.

A componente da saúde e segurança das equipas de combate aos fogos também está presente, nomeadamente através de um projeto que se propõe estudar o impacto da poluição atmosférica a que estes são sujeitos no desenvolvimento de Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) e de asma.

O concurso tinha um envelope financeiro total de cinco milhões de euros, tendo o valor dos apoios concedidos oscilado entre pouco menos de 200 mil euros e cerca de 400 mil. Está a decorrer uma segunda edição do concurso com as candidaturas abertas até 26 de fevereiro.