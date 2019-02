Alunos vêm "à descoberta" do DN

Esta segunda-feira, uma turma de alunos do 6º ano do Externato "As Descobertas", visitou o Media Lab do Diário de Notícias.

Através de um vídeo informativo e de uma formação com a equipa do Media Lab, os estudantes tiveram a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o jornal centenário, sobre a importância e evolução do jornalismo e da comunicação e sobre a escrita jornalística em si.

Esta conversa inicial foi marcada por muitos braços no ar e até algumas respostas em coro: quando questionados sobre em que parte da notícia deviam estar as respostas às perguntas "o quê?, quem?, quando? e onde?", os estudantes exclamaram "Lead!" em uníssono. "Já começámos a dar a notícia na escola!", assumiu orgulhosamente um dos alunos. Já perguntas como "como se chama o local onde trabalham os jornalistas?" ou "todos os acontecimentos são notícias?" originaram debates mais extensos... e com direito a algumas respostas caricatas.

Mais tarde, os estudantes puderam ainda colocar estes novos conhecimentos à prova: alguns dos jovens construíram, aos pares, várias primeiras páginas de jornal, enquanto um segundo grupo escreveu notícias para um noticiário radiofónico, que gravou posteriormente nos estúdios da TSF.

Os pequenos repórteres tiveram ainda a chance de visitar as redações do Diário de Notícias e da TSF, observando em primeira mão o local de trabalho dos jornalistas.

Como recordação, os alunos levaram consigo um exemplar do Diário de Notícias desta semana.

O Media Lab é um projeto educativo que promove a literacia mediática e a participação cívica ativa.