Alunos do Externato "As Descobertas" aventuram-se no mundo do jornalismo

A manhã da quinta-feira passada ficou marcada pela visita dos alunos do 4º ano do Externato "As Descobertas" ao Media Lab DN. Os estudantes visitaram a sede do Diário de Notícias, nas Torres de Lisboa, para aprender um pouco mais sobre o jornalismo e sobre esta publicação centenária.

Depois de assistirem a um pequeno vídeo sobre a história do Diário de Notícias, os jovens tiveram uma formação onde puderam debater tópicos como a evolução da comunicação, a estrutura da notícia, e a importância do jornalismo. A conversa foi sendo pautada pelas observações e dúvidas dos estudantes, que demonstraram um nível de curiosidade e interesse digno de verdadeiros jornalistas.

A visita prosseguiu para a redação do Diário de Notícias e depois para a redação da rádio TSF, onde os pequenos repórteres puderam observar em primeira mão o ambiente de trabalho dos jornalistas profissionais. O choque inicial ao aprenderem que as redações estavam a funcionar 365 dias por ano - sim, mesmo no Natal e ao domingo! - foi rapidamente substituído por espanto e admiração, especialmente quando os alunos tiveram a oportunidade de entrar nos estúdios de rádio e assistir em direto à emissão do "Fórum TSF", na companhia do locutor Manuel Acácio. Ainda na redação da TSF, os alunos puderam aproveitar para gravar uma música em estúdio - a melodia escolhida foi a de "Amazing Grace".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Terminado este momento mais lúdico, os jovens voltaram ao espaço do Media Lab e puseram tudo o que aprenderam durante a manhã em prática, construindo, aos pares, as suas próprias primeiras páginas de jornal. Para além de escolherem uma barra, os estudantes tiveram de juntar notícias já escritas aos seus respectivos títulos - colocando-as depois na primeira página - e ainda de escrever a legenda de um destaque fotográfico, escolhido com base em notícias reais do DN Online. Uma das notícias que fez mais sucesso entre os alunos foi o recente avistamento de um espécime de tartaruga gigante que se pensava estar extinta há mais de um século.

Na hora da despedida, os jovens puderam ainda levar consigo um exemplar do DN, como recordação.

O Medial Lab é um projeto educativo que promove a literacia mediática e a participação cívica ativa.