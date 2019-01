Afinal, Alexandre Frota não foi ao Você na TV

Ao contrário do que Manuel Luís Goucha tinha anunciado nas redes sociais, Alexandre Frota não marcou presença na edição desta quarta-feira do Você na TV.

"As voltas que a vida dá! De actor, concorrente de "reality-shows" e empresário a deputado federal. Amanhã Alexandre Frota no Você na TV", tinha escrito o apresentador da TVI no Facebook.

O próprio antigo ator pornográfico, concorrente de reality shows, empresário e deputado federal brasileiro publicou tweets dando conta das gravações da sua participação no programa das manhãs da estação televisiva portuguesa, mas tal não se veio a verificar.

em atualização