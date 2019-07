Maria Isilda Ribeiro tinha 23 anos quando trocou a vila de Sosa, no concelho de Vagos, por Roseland, Nova Jérsia, nos Estados Unidos. Cá costurava vestidos. Lá passou a coser bandeiras para a fábrica que diz ser a responsável pela "Stars and stripes" que o astronauta Neil Armostrong deixou no solo lunar, em 1969. A emigrante portuguesa fez os acabamentos.

Aprendeu a coser cedo com as tias maternas, costureiras de vestidos de noiva, com quem passava a maior parte dos seus dias de criança. E apesar de ter decidido fazer o curso Agrícola Familiar, no concelho de Vagos, de onde é natural, continuou sempre a coser. O curso dava-lhe emprego nos Açores, mas o amor levou-a para lá do Atlântico. Dois anos de namoro por carta depois, casou-se com um colega de escola, que se preparava para emigrar para os Estados Unidos com a família. Maria Isilda foi atrás.

A sogra e a cunhada arranjaram emprego na fábrica de bandeiras norte-americanas Annin & Company, em Roseland, Nova Jérsia, que dava resposta a várias encomendas do governo dos Estados Unidos. E conseguiram que ela para lá fosse também. Cada uma tinha o seu posto na linha de montagem. Uma dava início ao processo, outra cunhava as estrelas e Maria Isilda era responsável pelos acabamentos das bandeiras - remendos, remates e dobras para as hastes. "Eu estava habituada a fazer as bandeiras todas que iam para o governo. Aquela foi mais uma", conta ao DN Maria Isilda Ribeiro, hoje com 73 anos. Refere-se à bandeira que seguiria com a missão Apollo 11 para a Lua.

"Era uma bandeira simples. Nem era muito grande. Devia ter o seu metro e meio de comprimento. E era feita de um tecido de fibra de vidro, para aguentar [a atmosfera lunar]", explica. Lembra-se de que foram feitos vários testes até chegar àquele material e que depois de escolhido passaram à confeção. A portuguesa terminou a tarefa.

"A minha chefe disse-me para findar a bandeira, que eles queriam levá-la para a Lua", recorda.

Um passo gigante para a humanidade

A bandeira seguiu com a tripulação da missão Apollo 11, que descolou a 16 de julho de 1969 do Centro Espacial Kennedy, na Florida, Estados Unidos, a bordo do mais poderoso foguetão da altura, o Saturno V. Nele viajavam Neil Armstrong (1930-2012), o comandante e a primeira pessoa a pisar a Lua, e o astronauta Buzz Aldrin, piloto do módulo lunar "Eagle" e o segundo a pisar a superfície lunar.

Eram quase quatro da manhã de 21 de julho de 1969 (noite de 20 de julho nos Estados Unidos), quando o responsável pela missão da NASA pisa o solo lunar, pela primeira vez. "É um pequeno passo para um homem, um salto gigantesco para a humanidade", diria minutos depois, perante milhões de telespetadores que assistiam ao feito histórico. Entre eles, estava Maria Isilda.

Ao todo, a missão Apollo 11 durou oito dias, três horas, 18 minutos e 35 segundos, de acordo com os arquivos da NASA. Durante este tempo, os astronautas recolheram amostras de solo e rocha lunar, instalaram instrumentos científicos, como um sismómetro, e colocaram a bandeira norte-americana na lua. "Parece uma coleção de todas as variedades de formas, angulosidades e granularidades. Parece não haver cor. É cinzento, e é um cinzento muito como se fosse giz", descrevia Buzz Aldrin.

Nos dias que se seguiram, a imprensa contava o êxito da missão de todos os ângulos, até do ponto de vista da empresa onde foi fabricada a bandeira - a Annin & Company. O diário norte-americano New York Times publicava uma reportagem na fábrica de Nova Jérsia, que incluía citações e uma fotografia de Maria Isilda Ribeiro.

Também o Diário de Notícias do dia 23 de julho de 1969 faz referência à "portuguesa que concluiu a confeção da bandeira norte-americana implantada no solo lunar". "O nome de Maria Isilda, que é prima e afilhada do ministro português da Justiça prof dr. Almeida Costa e se encontra desde domingo na terra natal a passar um mês de férias, tem sido largamente referido na imprensa norte-americana nomeadamente no jornal de grande circulação New York Times, que tem publicado fotografias e declarações suas", pode no DN.

No entanto, Maria Isilda Ribeiro recusa o protagonismo: "Não, não, não era para mim a reportagem. Eu sou muito pequenina nisto. Fomos todas [as funcionárias] muito pequeninas nisto".

NASA não confirma quem fez a bandeira

Apesar de tanto os jornais como a própria empresa garantirem que a bandeira foi feita na Annin & Company, a NASA nunca revelou oficialmente quem a fabricou. A agência pediu bandeiras a vários fornecedores e depois removeu as identificações, pelo que não é possível saber - em parte para evitar que o facto fosse usado em campanhas de publicidade.

Segundo a Annin & Company, embora a NASA não o admita publicamente, foi-lhes garantido por oficiais da agência que a bandeira "era inquestionavelmente da Annin", como se pode ler num livro sobre a história da empresa. E foi essa a versão que vingou.

A bandeira já não está na Lua, aliás caiu logo após o impacto da descolagem, ao contrário de muitas outras bandeiras das missões Apollo. E Maria Isilda Ribeiro também já não se encontra na América do Norte. Filha única, regressou a Portugal, ao sítio onde nasceu, para tomar conta da mãe, que começava a precisar de ajuda. A mãe morreu há uns anos, mas ela já não voltaria ao Estados Unidos, onde ainda tem a filha e a neta, por problemas de saúde.