Era meia-noite e meia quando o serviço de Cuidados Intensivos do Hospital de São João detetou que o corpo de Catarina Sequeira, em morte cerebral há 56 dias mas com um bebé no ventre, estava a sentir dificuldades. "Foi repentino, durante a noite. Ela estava nos cuidados intensivos e rapidamente foi detetado. Falaram com a obstetrícia, que foi ver como estava o bebé. Tinha sido avaliado às 21.00 e depois da meia-noite já não estava tão bem, dava sinais de que estava a sofrer. Pensando no melhor para o bebé, decidiu-se que mais valia terminar a gravidez, até porque era um dia antes do planeado e não fazia grande diferença em relação ao previsto", explicou ao DN Marina Moucho, diretora do serviço de obstetrícia do hospital portuense, onde esta madrugada nasceu o Salvador, com 1700 gramas e 40 centímetros. E saudável.

A decisão foi avançar com o plano estabelecido de fazer o parto no dia das 32 semanas e, se surgisse alguma dificuldade, nos dias anteriores, fazia-se a cesariana. "Mal se pôs a hipótese de ele nascer, chamou-se o pai. Na altura em que o bebé nasceu, às 04.32, estavam o pai do bebé e dois irmãos da mãe a assistir", acrescentou a médica, realçando que "o bebé não estava em sofrimento agudo".