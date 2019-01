"Em que posso ser útil", ou a vida um call center

Teresa (nome fictício) chega quase sempre atrasada - apesar disto não ser muito bem visto por aqui. A rotina é sempre a mesma. Cumprimenta a sua equipa e o seu líder, senta-se, liga o computador e coloca os auscultadores e está pronta para começar mais um dia. "Muito bom dia, está a falar com a Teresa Rodrigues. Em que lhe posso ser útil?".

A primeira pausa do dia é quinze minutos, nem mais nem menos. Chega para beber um café americano e comer uma sandes de queijo fresco. Até lá são chamadas atrás de chamadas. E depois, serão chamadas atrás de chamadas. São clientes satisfeitos e insatisfeitos. As chamadas podem passar pela mais simples informação à situação mais complicada. Às vezes, muitas vezes, são gritos, logo às nove da manhã. "É para começar bem o dia", costuma dizer-se por aqui.

Se tiver sorte, atende 15 chamadas da parte da manhã. O objetivo do dia são 27 - se se atingir este número há um bónus no ordenado quando chega o final mês. "Mas não é só atender, temos de resolver", explica.

Resolver os problemas não passa só pelos gestores na primeira linha, que é como se chama quem está a atender as chamadas. É preciso encaminhar os assuntos para que o cliente fique satisfeito. Há meio ano não era assim. A primeira linha atendia e depois transferia as chamadas para a segunda linha que resolvia. Agora não. Há que resolver. "O objetivo é melhorar a qualidade no atendimento. É isso que a empresa quer", diz Teresa. Isso significa mais responsabilidade. "Ou seja, está pior para os colaboradores, estão a exigir mais e sem nos dar a devida formação", diz Carolina (também nome fictício) que já faz 2 anos na empresa. "O ordenado dá para o essencial e o trabalho vai-se fazendo". Encolhe os ombros.

Este é um call center para clientes empresariais. Quem tem um café, um restaurante, uma empresa , maior ou mais pequena, que seja cliente daquela operadora de telecomunicações, de certeza já falou ou com a Teresa ou com a Carolina. Elas não são da mesma equipa. Sim, num call center há equipas. Cada uma tem cerca de quinze pessoas. O "treinador" é o líder, assim é chamado. É ele que tira as dúvidas, que organiza, apoia, ajuda. Tem de garantir que os seus gestores de contacto cumprem os objetivos e estão a fazer um bom trabalho com o cliente.

Tudo conta para este bom trabalho. A simpatia e a empatia têm um grande peso. E há que ter em conta o chamado VOC (voice of the customer), uma avaliação que o cliente faz ao gestor quando é terminada a chamada. Carolina está com 9. É um bom número. "O limite é 10".

Nem Carolina nem Teresa trabalham para a empresa mãe. Prestam serviços. Trabalham numa empresa terciarizada, de trabalho temporário, que se torna responsável por todos os trabalhadores. Neste caso, esta empresa deu-lhes uma formação de um mês, seguiu-se o estágio de mais dois e depois o contrato. Teresa e Leonor (nome fictício) acabaram agora o estágio. Tiveram uma formação diferente do resto dos colegas, já a contar com o novo modelo de atendimento. Já estão integradas nas suas equipas, já sabem os processos, agora é só ouvir e resolver.

Neste call center são sete equipas. Estão divididas por grupos numa sala com mais ou menos 800 metros quadrados. O de Leonor é logo o primeiro que se vê quando se entra na sala. "Oh chouriça, tens de tratar dos teus pendentes", diz-lhe o treinador. Os "pendentes" são os assuntos que ficam por resolver quando não se consegue tratar em linha com o cliente. Cabe ao líder garantir que são fechados e resolvidos.

"Para tratarmos dos pendentes não podemos estar a atender chamadas. Temos de colocar o nosso "estado" em backoffice". É preciso avisar a Fátima (nome fictício) que se vai estar ocupado. "A polícia dos backoffices". É assim que todos chamam a Fátima. "O papel dela é controlar quem trabalha e quem se coloca em vermelho só para não atender chamadas. Eu compreendo, mas é um bocado chata".

Daniel talvez seja o mais novo da empresa. Tem apenas 18 anos. Quer ser ator. A posição dele é a de "torre de controlo". Está mesmo no início da sala. Atrás dele só estão mesmo os coordenadores - que vêm da empresa mãe. "Estou logo a seguir aos chefões", brinca. Num call center, a posição é o lugar. Cada um tem o seu definido a que chamam de PA (posição de atendimento). "Torna-se mais fácil até para quem está a ajudar, sabe sempre onde estamos". O Hugo (nome fictício) e a Ana (nome fictício) foram os escolhidos para vir em auxílio de quem está com problemas. E pode haver muitos, pois os processos são complexos. Estão há 3 e 4 anos, respetivamente, na empresa. Se o assunto for muito complicado, os gestores pedem ajuda pelo sistema, no computador, e se o líder estiver ocupado, é um deles que ajuda.

"O que acaba por safar tudo isto é que somos uma boa equipa". Daniel e Leonor fazem parte do grupo de Augusto (nome fictício). Ao todo são quinze. Dos 40 aos 18 anos. Vidas diferentes, objetivos diferentes, mas com algo em comum. O stress. "O que me faz mais confusão é quando os clientes não querem aceitar a verdade ou simplesmente duvidam do que estamos a dizer. Fazem-nos sentir umas bestas quando muitas das vezes a culpa é deles". Os riscos de trabalhar num call center são muitos. Perda de audição, fadiga ocular e exaustão emocional. "Trabalhar para o cliente é uma coisa, trabalhar com o cliente é outra. E por vezes quem nos coordena, esquece-se do quão difícil é estar na nossa posição". Oito horas por dia, 5 dias da semana a ouvir reclamações. "Em 27 chamadas, se 5 forem calmas se calhar é muito", desabafa.