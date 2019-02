Amputaram mama saudável e apanharam 10 e 21 dias de suspensão

Dois médicos do Hospital de São João, no Porto, foram suspensos por retirarem mama saudável a uma doente. O caso aconteceu há dois anos e foi revelado agora pelo JN. Os dois responsáveis pelo erro acabaram punidos pela Ordem dos Médicos, com 10 e 21 dias de suspensão.

A paciente foi submetida a uma mastectomia à mama direita, na qual tinha tido um carcinoma invasivo, mas foi também retirada a esquerda sem autorização. O caso deu origem a uma queixa Ordem dos Médicos, que apurou que os clínicos cometeram o erro devido a uma "falha de comunicação", o que levou a que cometessem "infrações graves, praticadas com negligência grosseira".

Os dois responsáveis pelo erro acabaram punidos pela Ordem dos Médicos, com 10 e 21 dias de suspensão. No entanto, o caso não vai ficar por aqui, já que a vítima vai dar entrada de um processo cível contra os médicos, no Tribunal Administrativo do Porto.