Instagram está com problemas nos servidores. Há queixas de utilizadores

Um número crescente de utilizadores da rede social Instagram estão a reportar problemas de acesso. Muitos dizem não conseguir fazer login e outros apontam com a atualização de publicações.

O monitor independente, Down Detector, registou esta quarta-feira um aumento nos relatos de problemas do Instagram.

Entre os afetados, 81% estão a ter problemas com feeds de notícias e 9% dizem estar com dificuldades de login no Instagram.

O mapa do Down Detector mostra que os problemas do Instagram estão a afetar principalmente utilizadores no Reino Unido, EUA e Europa.