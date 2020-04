Innowave cria uma espécie de GPS para evitar filas na rua

"From Portugal, with love". Voluntários portugueses desenvolvem ventilador em nome da Humanidade

Joana Petiz, jornalista do Dinheiro Vivo

E se pudesse saber em tempo real quanto terá de esperar nas filas dos estabelecimentos à sua volta... e sem precisar de estar na rua? Foi esta a premissa que levou a Innowave a criar a Sem Filas, uma app que pretende ajudar a comunidade através da partilha de informação do tempo de espera num estabelecimento, podendo assim informar os outros e evitar aglomerados e exposição desnecessária.

O projeto conta com o apoio de vários parceiros, do governo à Altice, A-to-be, Arrow Electronics e naturalmente empresas do grupo InnoWave, Vigie e yubuy. E funciona como uma espécie de aplicação de trânsito em tempo real, mas para pessoas que precisam de ir a estabelecimentos e querem evitar filas.

Com 12 anos de história e sede em Portugal, o grupo InnoWave tem-se destacado pelas soluções tecnológicas inovadoras que já faz chegar a mais de 100 clientes globais e duas dezenas de países, sendo uma referência na criação de soluções que contribuem para melhorar vidas. Conheça aqui algumas delas.

