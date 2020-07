Imagens inéditas. Gorilas mais raros do mundo fotografados com as crias

Foi a primeira vez em muitos anos que gorilas-do-rio-cross (gorilla gorilla diehli) - considerados uma subespécie rara - foram avistados e capturados pela objetiva de uma câmara. E, desta vez, surgiram com crias, o que deixou as organizações de conservação da vida selvagem otimistas. Estima-se que existiam apenas 300 gorilas a viver nesta área da Nigéria.

A Wildlife Conservation Society (WCS) diz que esse avistamento traz esperança de que o risco de extinção fique reduzido, uma vez que significa que os gorilas se estão a reproduzir.

A WCS na Nigéria, uma organização não governamental internacional, revelou que as imagens foram capturadas por câmaras deixadas propositadamente para captar os animais no seu habitat.

© WSC

Os gorilas de Cross River são os mais raros do mundo, segundo o Fundo Mundial para a Natureza (WWF).

São cautelosos com os seres humanos e distinguem-se subtilmente de outras espécies - têm cabeças mais pequenas, braços mais longos e pelos mais claros.

© WSC

Sabe-se que os primatas vivem em algumas áreas montanhosas da Nigéria e nos Camarões, país vizinho, mas raramente são vistos.

O WCS diz que a a trabalhar em estreita colaboração com uma organização comunitária, a Associação de Conservação das Montanhas Mbe, - onde as imagens foram capturadas - bem com as autoridades do estado de Cross River, na Nigéria, para proteger os gorilas.