"Homem avião" faz um voo histórico a 1800 metros de altitude

O "homem avião" francês, Vince Reffet, fez um voo a 1.800 metros de altitude no Dubai, o primeiro a ser realizado, anunciaram os organizadores da Exposição Mundial 2020, que patrocinaram o evento considerado como um feito "histórico".

O voo foi realizado na última sexta-feira pelo piloto de 34 anos, muito experiente neste tipo de desafios extremos.

Para aterrar, Reffet preciso de paraquedas e diz que o objetivo agora é chegar ao solo sem equipamento de apoio

Num comunicado à imprensa, a Expo Dubai 2020 destacou ter alcançado com "o 'Jetman Dubai' (...) um feito inédito mundial na busca por um voo humano 100% autónomo: descolando do solo e subindo a grande altitude".

Segundo os organizadores, Vince Reffet sobrevoou alguns metros sobre as águas do Golfo. Em 8 segundos alcançou 100 metros de altura, em 12 segundos estava nos 200 m, aos 19 voava a 500 m e atingiu os 1000 metros aos 30 segundos a uma velocidade média de 240km/h. No final de um voo de 3 minutos, em que fez um loop a 1800 metros de altitude, Vince Reffet abriu o paraquedas a 1500 m antes de aterrar no Skydive Dubai. Veja o video:

"É o resultado de um trabalho em equipa extremamente minucioso, no qual todas as etapas pequenas geram enormes resultados. Tudo foi planeado ao detalhe e estou muito feliz pelo progresso alcançado", afirmou Reffet, citado no comunicado.

"Foi um novo passo num projeto de longo prazo. Um dos objetivos futuros é conseguir aterrar, após um voo em altitude, sem a necessidade de abrir um paraquedas", acrescentou.

Aterragem foi feita com paraquedas

Para realizar a última façanha, Reffet voou com uma asa delta de fibra de carbono impulsionada por quatro mini-motores de reação. Controlado pelo corpo humano, este equipamento permite que o 'Jetman', como é conhecido, atinja velocidades até 400 km/h, plane, mude de direção e faça 'loopings'.

O francês está habituado a alcançar recordes. Com o seu colega Fred Fugen, atravessou no final de 2019 o famoso "Portão do Céu", uma enorme brecha de 130 metros de altura por 30 de largura, no parque montanhoso do Monte Tianmen, localizado na província de Hunan, sul da China.