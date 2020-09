Há tantos furacões este ano que a ONU ficou sem nomes disponíveis para os batizar

Este ano as tempestades tropicais e os furacões têm sido tão frequentes no Atlântico que a Organização das Nações Unidas (ONU) está a ficar sem nomes para os nomear. Foi necessário recorrer às letras do alfabeto grego, situação que até 2005 não tinha precedente histórico.

Cristobal, Laura, Marco, Sally e Wilfried são apenas alguns dos nomes atribuídos desde o início da temporada de furacões no Atlântico, que oficialmente vai de 1 de junho a 30 de novembro, mas que este ano começou em maio.

O American National Hurricane Center (NHC) contou até agora 23 eventos, muito mais do que a média de 1981 a 2010 para o mesmo período (oito). O ano de 2020 quase atingiu o recorde de 2005, que havia registado 28 tempestades.

No entanto, existem apenas 21 nomes a cada ano para nomear as tempestades tropicais (cujos ventos excedem 63 km/h) e ciclones (a partir de 117 km h) do Atlântico.

Os furacões começaram a ser nomeados para serem mais fáceis de identificar em mensagens de alerta. Depois de carregar ocasionalmente o nome do santo do dia, até meados do século XXI e depois do alfabeto internacional da rádio (alfa, beta, charlie, etc.), os furacões foram nomeados sistematicamente a partir de listas de nomes próprios em 1953, inicialmente apenas femininos. Depois, a partir de 1979, alternando com nomes próprios masculinos.

Uso do alfabeto grego

Seis listas de nomes próprios de origem americana, espanhola e francesa foram compiladas pelo NHC, atualizadas pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) e repetidas ciclicamente. A lista de 2020 será, portanto, retomada em 2026. Apenas os nomes dos ciclones mais violentos e mortais são retirados dessas listas para não serem reutilizados, como foi o caso por exemplo do Katrina (2005) ou Irma e Maria (2017).

"Essas listas têm apenas 21 letras em 26, porque não é fácil encontrar seis nomes adequados [para as seis listas rotativas] começados por Q, U, X, Y e Z. Por questões de segurança, os nomes devem ser facilmente reconhecíveis", refere a OMM.

Quando a lista chegou ao fim em 18 de setembro, passou a ser utilizado o alfabeto grego (alfa, beta, gama, delta, épsilon, etc.). O fenómeno mais recente é a tempestade tropical Beta, que atingiu a costa do Texas na segunda-feira e causou extensas inundações.

Este ano foram batidos outros recordes: cinco ciclones formaram-se ao mesmo tempo sobre a bacia do Atlântico (Paulette, René, Sally, Teddy e Vicky), o que só tinha acontecido em 1971. Wilfried também é a primeira tempestade tropical a tornar-se no 21.º fenómeno de uma temporada. E nove tempestades já atingiram os Estados Unidos, um recorde (em igualdade com 1916).

"Grande parte do Atlântico está atualmente muito mais quente do que o normal, o que fornece mais combustível para o desenvolvimento de furacões. Além disso, estamos atualmente em o fenómeno La Niña", explica Philip Klotzbach, investigador da Universidade do Colorado (Estados Unidos), especializado em rastreamento de furacões. Este fenómeno no Oceano Pacífico equatorial provoca fortes ventos na bacia do Atlântico, permitindo que os ciclones se estruturem e se fortaleçam.

O cientista alerta, no entanto, que também se deve observar a proporção de grandes furacões (categorias 3 a 5 na escala de Saffir-Simpson). Até o momento, apenas dois se enquadram nessa categoria (Laura e Teddy), por isso Klotzbach diz que 2020 está na média do período 1981-2010. "Muitas das tempestades que se formaram este ano foram fracas e de curta duração", diz o cientista.

Klotzbach observa outro indicador: a energia cumulativa dos ciclones tropicais, um índice que leva em conta as suas frequência, intensidade e duração. A 21 de setembro, esse índice estava em 101, acima da média (70), mas esse número "não é tão alto quanto se poderia esperar, dado o número de tempestades que estão a acontecer".

As alterações climáticas e o consequente aquecimento dos oceanos não leva ao aumento do número de ciclones, mas tende a intensificar os fenómenos mais violentos. No final deste século, fenomenos mais potentes, associados a chuvas mais intensas, deverão estar cerca de 20% acima da média atual.