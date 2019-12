Greta Thunberg chegou a Madrid. Esperadas mais de 100 mil pessoas na Marcha pelo Clima

Uma Marcha pelo Clima tem lugar esta sexta-feira em Madrid, à margem da cimeira sobre alterações climáticas (COP25), sendo esperadas dezenas de milhares de pessoas e a presença da mediática jovem ambientalista Greta Thunberg, que chegou a Madrid, pouco depois das 07:30, após uma viagem de comboio de 10 horas desde Lisboa.

Segundo os organizadores da manifestação, deverão participar "mais de cem mil" pessoas de todo o mundo para "desmascarar a hipocrisia" dos governos que há 25 anos se reúnem sem sucesso para contrariar as alterações climáticas.

A Marcha pelo Clima e uma cimeira social que começa no sábado vão dominar a agenda paralela à 25.ª Conferência das Partes (COP25) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que começou a 2 de dezembro e vai prolongar-se até 13 de dezembro em Madrid.

A manifestação começa às 18:00 (17:00 em Lisboa) em Atocha, perto do centro de Madrid, e depois de percorrer uma parte de A Castelhana, a maior e mais importante avenida da capital espanhola, termina na zona dos Novos Ministérios.

Na marcha, que deverá contar com a coordenadora do BE, Catarina Martins, e o líder do PAN, André Silva, está prevista a presença de representantes de diversas organizações ambientalistas portuguesas.

Ativista sueca em Madrid junta-se a Javier Bardem em defesa pelo clima

Greta Thunberg, que durante o último ano ganhou protagonismo e se tornou uma das caras mais conhecidas no movimento internacional que exige ação contra as alterações climáticas, chegou a Madrid esta manhã, depois de uma viagem no Lusitânia Comboio Hotel, o comboio noturno que liga Lisboa à capital espanhola.

Viajaram no comboio cerca de trinta jornalistas, fotógrafos e operadores de cámara de vários países que embarcaram no comboio em Lisboa para cobrir a viagem de Thunberg. O interesse mediático em Lisboa já tinha sido grande e vai continuar a ser em Madrid onde a ativista tem agendado a participação numa série de eventos.

A ativista rejeita viajar de avião devido às emissões de gases poluentes associados e, depois de afastar a possibilidade de se deslocar num veículo elétrico e receber ofertas inéditas, como a de cobrir os 625 quilómetros que separam as capitais ibéricas por burro, decidiu-se pelo comboio, apesar de a linha não estar eletrificada na totalidade do seu percurso.

Em Madrid, Greta Thunberg vai participar na Marcha pelo Clima convocada para esta sexta-feira ao fim da tarde, depois de dar uma conferência de imprensa, juntamente com outros membros do movimento das FridaysForFuture e Juventude pelo Clima.

Na manifestação haverá "espaços" de música, poesia, e outros eventos de animação cultural.

Na capital espanhola, está previsto que a jovem sueca participe na leitura de um manifesto juntamente com o ator Javier Bardem e Sónia Guajajara, líder da Associação Articulação dos Povos Indígenas do Brasil.

A agenda da ativista também inclui a sua participação, segunda-feira, no evento "Crianças e jovens perante as aAlterações Climáticas", acompanhada da ministra da Educação espanhola, Isabel Celaá, a Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, e a diretora executiva da Unicef, Henrietta H. Fore.

Todos estes eventos são realizados à margem da Cimeira das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas conhecida como COP25 que foi transferida de urgência, a 1 de novembro para Madrid, depois de o Chile ter anunciado que renunciava à sua organização, devido à contestação social sem precedentes no país.

Atualizado às 09:59