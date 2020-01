Foi a vez da segunda turma de 8ºano da Escola Básica da Galiza visitar o MediaLab

Na passada segunda-feira, dia 16 de dezembro, os alunos de mais uma turma de 8.º ano vieram ao MediaLab do Diário de Notícias perceber como funciona uma redação do Século XXI.

Para isto, começaram a atividade por assistir a um vídeo com algumas informações sobre a história do Diário de Notícias ao longo dos últimos 155 anos. Depois disso tiveram uma apresentação interativa pela Equipa do MLDN, onde puderam responder a perguntas sobre o vídeo que assistiram e aprender mais sobre a comunicação e o jornalismo.

Os alunos ficaram assim prontos para a parte prática do workshop que se deu logo se seguida. Aqui os alunos tiveram a oportunidade de criar de raiz noticiários radiofónicos e de vídeo, através de notícias escritas por eles mesmos baseadas nas do site online do DN.

Por fim, os alunos conseguiram ainda visitar a redação onde os jornalistas produzem os seus conteúdos, tanto no site online como no jornal impresso que sai semanalmente ao Sábado: jornal este que puderam também levar consigo como despedida do MediaLab.