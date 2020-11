Ficar sem dentes é mais uma consequência da covid-19?

À fadiga prolongada que tem sido apontada como um dos efeitos secundários da covid-19, os especialistas juntam agora o agravamento dos problemas dentários.

Dentes que caem, que ficam cinzentos ou que lascam e gengivas sensíveis. Estes têm sido as consequências reportadas por pessoas que foram contagiadas pelo novo coronavírus.

Um desses casos é contado ao New York Times: Farah Khemili diz que estava a comer um rebuçado de menta quando sentiu uma sensação estranha e percebeu que um dente inferior estava a abanar. No dia seguinte, sem dor nem sangue, o dente caiu. Foi a primeira vez que a mulher, de 43 anos, sofreu algo do género.

Farah Khemili, que teve covid-19 em abril, pertence a um grupo de apoio a pessoas que experienciam sintomas de longa duração da doença - cérebro enevoado, dores em todo o corpo (segundo o New York Times). Nos encontros descobriu que outras pessoas descreviam problemas dentários.

Além de dentes que caíram após a covid-19, antigos pacientes queixavam-se de sensibilidade nas gengivas, dentes que ficaram cinzentos ou que lascavam.

Estes podem ser efeitos secundários a juntar a outros que começam a ser documentados como dedos dos pés inchados ou perda de cabelo.

Mais céticos são os dentistas, relutantes em estabelecer uma ligação entre a covid-19 e a saúde dentária, refere o jornal norte-americano, embora acreditem que pode existir uma relação.

"É extremamente raro que os dentes caiam", disse David Okano, periodontologista da Universidade de Utah. Mas problemas dentários pré-existentes podem piorar em consequência da covid-19, enquanto os pacientes recuperam de infeções de longa duração. É o caso de Farah Khemili, que já sofria de problemas dentários.

A questão merece atenção, referem médicos e dentistas, sobretudo tendo em conta, dizem, a percentagem de pessoas com 30 anos ou mais que sofrem algum tipo de doença periodontal - infeções, inflamações da gengiva e do osso à volta dos dentes -, segundo as estatísticas apuradas pelo Disease Control and Prevention, dos EUA, em 2012.

"Estamos a começar a examinar os sintomas que os pacientes sofrem meses após terem recuperado da covid-19, incluindo estes relatos sobre problemas dentários e perda de dentes", disse William W. Li, presidente e diretor da uma organização sem fins lucrativos que estuda a saúde e doenças dos vasos sanguíneos, alertando os profissionais para estarem atentos a sintomas inesperados.